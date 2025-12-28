Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Аталанта и Интер ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А на 28 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Ню Баланс Арена". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Федерико Ла Пена, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от най-атрактивните отбори в италианския футбол.

Интер заема първото място в класирането на Серия А с 33 точки от 15 изиграни мача, което ги поставя в отлична позиция в борбата за титлата. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика с 34 отбелязани и само 14 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. От друга страна, Аталанта се намира на 9-та позиция с 22 точки от 16 мача, като тимът от Бергамо има 20 отбелязани и 18 допуснати гола. Разликата от 11 точки между двата отбора подчертава превъзходството на Интер до момента, но победа за Аталанта би могла да ги доближи до зоната на европейските турнири.

Интер няма право на грешка срещу "бергамаските", тъй като по-рано през деня от 13:30 часа българско време Милан посреща борещия се за оцеляване Верона и най-вероятно ще добави три точки към актива си.

Аталанта демонстрира добра форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. Тимът от Бергамо постигна важна победа като гост срещу Дженоа с 0:1 (на 21.12.2025), след което надделя над Каляри с 2:1 (на 13.12.2025). В Шампионската лига "бергамаските" се наложиха над Челси с 2:1 (на 09.12.2025), но преди това претърпяха загуба от Верона с 3:1 (на 06.12.2025). В Купата на Италия Аталанта разгроми Дженоа с 4:0 (на 03.12.2025). Интер също показва стабилна форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Нерадзурите" завършиха наравно с Болоня 1:1 в мач за Суперкупата на Италия (на 19.12.2025), преди това победиха Дженоа като гост с 1:2 (на 14.12.2025), но загубиха от Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига (на 09.12.2025). В Серия А разгромиха Комо с 4:0 (на 06.12.2025), а в Купата на Италия се наложиха над Венеция с 5:1 (на 03.12.2025).

Историята на последните пет срещи между Аталанта и Интер е категорично в полза на "нерадзурите", които имат пълен комплект от пет победи. В последния им двубой от 16 март 2025 г. в Серия А, Интер се наложи като гост с 0:2. Преди това, на 2 януари 2025 г., в мач за Суперкупата на Италия, Интер отново победи с 2:0. Особено впечатляващи са двете последователни победи на Интер с по 4:0 - на 30 август 2024 г. и на 28 февруари 2024 г., и двете в рамките на Серия А. В най-старата от последните пет срещи, на 4 ноември 2023 г., Интер отново триумфира с 1:2 като гост. Тази статистика показва пълното доминиране на Интер в директните сблъсъци през последните години.

Джанлука Скамака е звездата на Аталанта в предстоящия мач. Италианският нападател, роден на 1 януари 1999 г., се превърна в основен голмайстор за тима от Бергамо. С неговата физическа мощ, технически умения и завършващ удар, Скамака представлява постоянна заплаха за противниковите защити. Той ще бъде ключов фактор в опитите на Аталанта да пробие солидната защита на Интер. От другата страна, Лаутаро Мартинес е безспорната звезда на Интер. Аржентинският нападател, роден на 22 август 1997 г., продължава да бъде водещата фигура в атаката на "нерадзурите". С изключителния си усет за гола, техническите си умения и способността да се появява на точното място в точния момент, Мартинес е сред най-опасните нападатели в Серия А. Неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападението на Интер се превърна в един от най-ефективните тандеми в европейския футбол.