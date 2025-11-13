Турската федерация отстрани 102 професионални футболисти след скандала със залаганията

Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от първите две професионални нива на местния футбол заради разрастващия се скандал със залагания, съобщава агенция АП. Това включва 25 футболисти от Суперлигата и 77 състезатели от втория ешелон за срокове от 45 дни до една година. Защитникът на Галатасарай и националния отбор на Турция Ерен Елмалъ беше отстранен за 45 дни. Съотборникът му и турски национал до 21 години Метехан Балтаджъ получи забрана за девет месеца.

През седмицата Елмалъ публикува в социалната платформа Инстаграм, че е заложил на мач преди около пет години, в който не е участвал неговият тим. Той се присъедини към Галатасарай по-рано тази година. Монтела го извади от състава за мачовете с България (на 15-и ноември) и с Испания на (18-и ноември), а на негово място извика Мустафа Ескихеллач от Трабзонспор.

„Ерен Елмалъ е наш брат, член на нашето семейство. Направените залози от негово име са преди близо пет години – или по-точно казано, преди четири години и 10 месеца. Ако беше направил залозите две месеца по-рано, то просто нямаше да попадне в разследването. Съжаляваме за него. Искам да кажа, че той не е залагал на мачове на отбора, в който е играл“, обясни президентът на Галатасарай Дурсун Йозбек.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската футболна централа спря трета и четвърта дивизия за две седмици, но позволи Суперлигата, с действащия шампион Галатасарай начело, както и втора дивизия да продължат.

Президентът на федерацията Ибрахим Хаджиосманоглу обеща да прочисти турския футбол от корупция, скандали и неетични практики.

„Встъпихме в длъжност преди 16 месеца с обещание да издигнем турския футбол до нивото, което заслужава“, каза той и добави: „Няма да правим компромиси в борбата си да защитим турския футбол от скандали, упадък и корупционни отношения".

„Необходимо е да получат наказания хората, които са извършили това нещо. Но трябва да се подходи внимателно по отношение на характера на наказанията. За младите футболисти – там трябва да се действа особено внимателно. Защото „не бива покрай сухото да изгори и суровото“. Освен това, трябва да внимаваме с репутацията на тези млади хора“, обясни Хаджъосманоглу.

Любопитен казус има с втородивизионния Ерокспор, в който има трима уличени и санкционирани футболисти, като и тримата са вратарите. Така отборът ще трябва да търси варианти за специфичния пост под рамката с полеви играч или пък с аматьор и юноша.

