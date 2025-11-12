Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Едерсон: Не бях щастлив в Ман Сити и нямаше смисъл да оставам

Едерсон: Не бях щастлив в Ман Сити и нямаше смисъл да оставам

  • 12 ное 2025 | 22:55
  • 1460
  • 1
Едерсон: Не бях щастлив в Ман Сити и нямаше смисъл да оставам

Вратарят на Фенербахче Едерсон обясни защо е взел решението да напусне Манчестър Сити. Бразилският страж премина в турския гранд през изминалото лято след осем сезона в състава на „гражданите“.

„Всеки цикъл има своя край, играчите идват и си отиват, но клубът остава. Прекарах осем прекрасни години с фланелката на Ман Сити и спечелих 18 трофея, но имах нужда от смяна на обстановката. Когато се появи предложението от Фенербахче, го приех с радост. Характерът ми е същият, продължавам да работя извън терена с моя треньор по физическа подготовка. Все още притежавам манталитета на победител, който имах в Сити и Бенфика, и искам да печеля и във Фенербахче, заяви Едерсон.

„Понякога е много хубаво да получаваш нови предизвикателства в живота и кариерата си. Това ти дава нова енергия, много позитивизъм и нещо ново вътре в теб. Благодарение на промяната отново дишам футбол, усещам атмосферата на мачовете в Турция, която е просто луда. Много съм щастлив от това предизвикателство, тъй като клубът отдавна не е ставал шампион на страната. Надявам се, че ще мога да помогна за връщането на тази слава и да изведа клуба до върха“, сподели бразилецът.

„Още през миналия сезон исках да си тръгна от Ман Сити, но не се получи. Мисля, че това се отрази донякъде на играта ми през сезона. Получих пет контузии, не бях в най-добрата си форма. Със семейството ми вече бяхме взели решение да говорим с клуба за напускане, ако постигнем съгласие. Имах нужда от тази промяна. Няма смисъл да оставаш в голям, печеливш клуб, ако не си щастлив. Това щеше да продължи да ми влияе“, завърши вратарят.

Снимки: Gettyimages

