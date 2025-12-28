Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан и Верона ще се изправят един срещу друг в мач от Серия А на 28 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 13:30 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от съдията Микаел Фабри. Това е важен мач и за двата отбора, които се намират в различни части на класирането.

Милан заема второ място в класирането на Серия А с 32 точки от 15 изиграни мача. Росонерите имат добър голов баланс с 24 отбелязани и 13 допуснати гола. От друга страна, Верона се намира в опасната зона, заемайки 18-та позиция с едва 12 точки от същия брой мачове. Гостите имат негативен голов баланс с 13 отбелязани и 22 допуснати гола. Победа за Милан би затвърдила позициите им в челото на класирането, докато Верона се нуждае от точки, за да се измъкне от зоната на изпадащите.

Милан показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, една равенство и две загуби. Росонерите загубиха от Наполи с 2:0 в мач за Суперкупата на Италия (на 18.12.2025), преди това завършиха наравно 2:2 със Сасуоло в Серия А (на 14.12.2025). Преди това постигнаха победа като гост срещу Торино с 3:2 (на 08.12.2025), но отпаднаха от Купата на Италия след загуба с 1:0 от Лацио (на 04.12.2025). В последния си мач от Серия А преди това, Милан победи същия противник Лацио с 1:0 (на 29.11.2025). Верона показва подобрение във формата си с две победи, две загуби и едно равенство в последните пет мача. Те постигнаха важна победа като гост срещу Фиорентина с 2:1 (на 14.12.2025) и впечатляваща победа срещу Аталанта с 3:1 (на 06.12.2025). Преди това обаче претърпяха две последователни загуби - от Дженоа с 2:1 (на 29.11.2025) и от Парма с 2:1 (на 23.11.2025), а преди това завършиха наравно 0:0 с Лече (на 08.11.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Милан има пълно превъзходство с пет победи и нито една загуба. Последната среща се състоя на 15 февруари 2025 г., когато Милан победи Верона с 1:0 в мач от Серия А. Преди това, на 20 декември 2024 г., Милан отново спечели с 1:0, но като гост. На 17 март 2024 г. росонерите постигнаха убедителна победа с 3:1 като гост, а на 23 септември 2023 г. отново победиха с 1:0 на своя стадион. Най-убедителната победа в последните срещи беше на 4 юни 2023 г., когато Милан надделя с 3:1 на "Джузепе Меаца". Очевидно е, че Милан има психологическо предимство в този двубой, като Верона не е успявала да отбележи повече от един гол в нито една от последните пет срещи.

Кристиан Пулишич се очертава като звездата на Милан в този сезон. Американският национал демонстрира отлична форма, като неговата универсалност му позволява да бъде ефективен както на крилото, така и в по-централна позиция зад нападателите. Пулишич е ключов играч в схемата 3-5-2 на Масимилиано Алегри, като неговата скорост и техника създават постоянни проблеми за противниковите защити. Срещу Верона той има добра статистика в предишните срещи, като е допринесъл с голове и асистенции. От страна на Верона, младият бразилец Джоване Насименто се очертава като най-опасният играч. 22-годишният нападател показва забележителен потенциал и е една от малкото светли точки в трудния сезон за отбора. Неговата експлозивност и умение да преодолява защитници в единоборства го правят особено опасен при контраатаки. Насименто ще бъде основната заплаха за защитата на Милан, особено предвид факта, че Верона вероятно ще разчита на бързи контраатаки в този мач.