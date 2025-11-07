В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите

Осемнадесет души са задържани в Турция като част от разследване, насочено към футболни съдии и ръководители, заподозрени в залагания на мачове, съобщи в петък прокуратурата в Истанбул. От тях 17 са рефери, а другият е президент на клуб от елитната дивизия - този на Еюпспор. За момента има издадени заповеди за арестите на още трима души.

Разследването е съсредоточено върху подозрения за „злоупотреба със служебно положение“ и „повлияване на резултата от мач“.

Според информация на вестник Sabah сред съдиите със заповеди за задържане са Ахмет Къванч Кадер, Ариф Ташкън, Баран Караман, Батухан Топчу, Бедирхан Ефе Акдоган, Джихад Буюрган, Еркан Арслан, Мирач Йълдъръм, Мустафа Йозел, Невзат Окат, Нуруллах Кърбаш, Сабри Емре Текин, Шенол Бекташ, Уфук Татлъджан, Умут Каптан, Якуп Япъджъ и Ясин Шен. Издадени са заповеди за задържане и на президента на Еюпспор Мурат Йозкая, собственика на Касъмпаша Тургай Джинер и бившия президент на клуба Фатих Сарач по обвинение в „повлияване на резултата от състезание“. Според информациите последните двама са в чужбина.

Миналия петък Дисциплинарният съвет на Турската футболна федерация (TFF) отстрани 149 арбитри, обвинени в участие в спортни залози, което е в разрез със забраната, наложена им по правилник. Наказанията варират от осем до дванадесет месеца, уточниха от TFF в свое изявление. В него се добавя, че разследванията продължават и по отношение на други трима рефери, които също са замесени. Федерацията не посочи дали някои от длъжностните лица са заподозрени в залагания на мачове, които самите те са ръководили.

Разследва се дали дейността по залагане на съдиите, които имат статут на държавни служители, представлява нарушение на служебните им задължения. Проверяват се и приходите им, както и потенциални обвинения за уреждане на мачове и манипулиране на резултати съгласно Закона за предотвратяване на насилието и безредиците в спорта. В рамките на провежданите операции са извършени претърсвания и задържания в 12 различни провинции.

Разследване на федерацията, обхванало 571 съдии от професионалните турски лиги, е установило, че 371 от тях притежават акаунти за спортни залози, а 152 залагат активно.