Украински национал може да премине в Галатасарай

  • 28 дек 2025 | 07:43
  • 116
  • 0
Турският шампион Галатасарай обмисля да привлече защитника на Евертън Виталий Миколенко, съобщава Fotospor.

Според източника, истанбулският клуб се стреми да завърши трансфера още по време на предстоящия зимен трансферен прозорец, а да не чака до лятото, тъй като договорът на играча с английския отбор е до края на текущия сезон.

Предишни медийни съобщения предполагаха, че украинският футболист може да напусне “карамелите”, след края на контракта и да продължи като свободен агент до намирането на нов клуб.

Друг от вариантите за футболиста от Източна Европа е бил и сделка за размяна на защитника на Фулъм Антъни Робинсън.

26-годишният футболист участва в общо 16 мача във всички турнири този сезон, като все още не е открил головата си сметка и не е добавил асистенция. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 25 млн евро.

