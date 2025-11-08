Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Гьозтепе записа още една победа и продължава да е приятната изненада в турския елит. Този път воденият от Станимир Стоилов тим наказа Касъмпаша с 2:0 като гост в двубой от 12-тия кръг и преди изиграването на останалите мачове е в топ 4.

Футболистите на Мъри изиграха отличен тактически двубой, в който предоставиха инициативата на съперника, като в същото време действаха главно на контраатака и разчитаха на статичните положения.

Точно така паднаха и головете, които дойдах един след друг в началните минути на второто полувреме. И двата бяха реализирани от бразилския нападател Жуан. В 52-рата той реализира след дълго хвърляне на тъч, а само три минути по-късно удвои след контраакция.

Към всичко това Гьозтепе прибави и безгрешна игра в отбрана, заради което не допусна дори едно попадение във втори пореден мач. Преди седмица съставът от Измир се наложи с 1:0 над Генчлербирлиги, като пак точен беше Жуан.

Този сезон Гьозтепе има три победи като гост в шампионата, като и трите са на нула.

Güzel günler göreceğiz elbet sonunda! İstanbul'da 3 puan bizim!💛❤#Göztepe pic.twitter.com/TwlTMCec0z — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 8, 2025