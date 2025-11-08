Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 4166
  • 0
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Гьозтепе записа още една победа и продължава да е приятната изненада в турския елит. Този път воденият от Станимир Стоилов тим наказа Касъмпаша с 2:0 като гост в двубой от 12-тия кръг и преди изиграването на останалите мачове е в топ 4.

Футболистите на Мъри изиграха отличен тактически двубой, в който предоставиха инициативата на съперника, като в същото време действаха главно на контраатака и разчитаха на статичните положения.

Точно така паднаха и головете, които дойдах един след друг в началните минути на второто полувреме. И двата бяха реализирани от бразилския нападател Жуан. В 52-рата той реализира след дълго хвърляне на тъч, а само три минути по-късно удвои след контраакция.

Към всичко това Гьозтепе прибави и безгрешна игра в отбрана, заради което не допусна дори едно попадение във втори пореден мач. Преди седмица съставът от Измир се наложи с 1:0 над Генчлербирлиги, като пак точен беше Жуан.

Този сезон Гьозтепе има три победи като гост в шампионата, като и трите са на нула.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

Петко Христов на пейката в дебюта на Донадони

  • 8 ное 2025 | 01:43
  • 2182
  • 0
Минчев не помогна на Краковия да излезе от кризата

Минчев не помогна на Краковия да излезе от кризата

  • 7 ное 2025 | 22:47
  • 1282
  • 0
Божидар Краев и компания продължават без победа

Божидар Краев и компания продължават без победа

  • 7 ное 2025 | 21:39
  • 1630
  • 0
Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

Здравко Димитров влезе от пейката при разгромна победа на Бодрумспор

  • 7 ное 2025 | 21:04
  • 1397
  • 0
Митов и Абърдийн взеха първа точка в Лигата на конференциите

Митов и Абърдийн взеха първа точка в Лигата на конференциите

  • 6 ное 2025 | 22:10
  • 1338
  • 0
Карабельов и Партизан се върнаха към победите след сложен обрат

Карабельов и Партизан се върнаха към победите след сложен обрат

  • 6 ное 2025 | 03:51
  • 2618
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216809
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50469
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42945
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25489
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13399
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50144
  • 51