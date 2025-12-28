Популярни
  3. Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

  • 28 дек 2025 | 06:12
Треньорът на Пиза, Алберто Джилардино, смята, че отборът му заслужава да има няколко точки повече в Серия А този сезон след нещастната загуба с 0:2 от Ювентус. Към момента Пиза се намира на предпослдното място на три пункта от спасителния бряг.

Ювентус проспа почти цял мач срещу предпоследния, но късни голове пратиха "бианконерите" в топ 4
„Трябва да похваля момчетата си тази вечер за начина, по който подходиха към мача. Не е извинение, но имахме много липсващи играчи, включително трима, които страдаха от грипни симптоми и не успяха да се възстановят навреме“, каза Джилардино след края на мача с "бианконерите".

Тъй като Фиорентина загуби от Парма по-рано през деня, Пиза все още не е на последно място, но рискува да изостане от останалите отбори в битката за оцеляване. Отборът е постигнал само една победа през целия сезон, заедно с осем равенства и осем загуби.

„Поглеждайки класирането, може да се почувствате озадачени, но ние направихме някои много силни представяния през този сезон“, добави Джилардино.

Треньорът бе и запитан относно пленовете си за зимния трансферен прозорец - дали ще опита да направи покупка или ще обърне поглед към клубната академия.

Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства
„Говоря ежедневно с директорите на клуба и ако има възможност да подобрим състава, ще се възползваме. Вече използвах Луис Буфон няколко пъти и винаги съм разчитал на млади играчи в треньорската си кариера“, завърши Джилардино

