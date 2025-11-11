Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

  • 11 ное 2025 | 14:21
  • 560
  • 0
От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

Президентът на Галатасарай Ерен Елмали коментира разразилия се огромен скандал в страната свързан с участието на футболисти и съдии в спортни залози. Вчера местната федерация извади списък с 1024 местни футболисти от всички дивизии в Турция, сред които играчи на Бешикташ и Галасарай, които са участвали в незаконни залози, заради които са временно отстранени и препратени към Дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация. Имената на двама футболисти на Галатасарай също бяха в този списък - Ерен Елмали и Метехан Балтаджъ. Именно левият бек Елмали бе изваден от националния отбор на Турция преди сблъсъка с България, след като името му попадна в списъка със залагащите.

Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини
Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

“Като Спортен клуб Галатасарай, ние подкрепяме всички необходими действия, за да гарантираме, че турският футбол ще остане напълно чист. Разбира се, играчите, които залагат, трябва да бъдат наказани, но има неща, които трябва да се вземат предвид. Играчи, който е залагал преди четири или пет години, не бива да се счита за провинил се по същия начин, както такъв, който е залагал преди седмица. Това са млади играчи и може да са допуснали грешка преди време, без да осъзнават реалното значение. Един от важните моменти, който трябва да се има предвид, е дали играчите са играли на собствените си отбори или на спортове като баскетбол и волейбол. Уверен съм, че от федерацията ще направят това разграничение”, заяви Елмали пред местните медии.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

  • 11 ное 2025 | 15:25
  • 221
  • 1
Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

  • 11 ное 2025 | 15:14
  • 232
  • 1
Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

  • 11 ное 2025 | 15:03
  • 543
  • 0
Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

  • 11 ное 2025 | 14:14
  • 1554
  • 12
Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

  • 11 ное 2025 | 14:03
  • 431
  • 0
Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

Де ла Фуенте за казуса с Ямал: Никога не ми се е случвало такова нещо, не е нормално

  • 11 ное 2025 | 13:45
  • 3334
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15639
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11722
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14757
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14540
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21005
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6430
  • 0