От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

Президентът на Галатасарай Ерен Елмали коментира разразилия се огромен скандал в страната свързан с участието на футболисти и съдии в спортни залози. Вчера местната федерация извади списък с 1024 местни футболисти от всички дивизии в Турция, сред които играчи на Бешикташ и Галасарай, които са участвали в незаконни залози, заради които са временно отстранени и препратени към Дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация. Имената на двама футболисти на Галатасарай също бяха в този списък - Ерен Елмали и Метехан Балтаджъ. Именно левият бек Елмали бе изваден от националния отбор на Турция преди сблъсъка с България, след като името му попадна в списъка със залагащите.

“Като Спортен клуб Галатасарай, ние подкрепяме всички необходими действия, за да гарантираме, че турският футбол ще остане напълно чист. Разбира се, играчите, които залагат, трябва да бъдат наказани, но има неща, които трябва да се вземат предвид. Играчи, който е залагал преди четири или пет години, не бива да се счита за провинил се по същия начин, както такъв, който е залагал преди седмица. Това са млади играчи и може да са допуснали грешка преди време, без да осъзнават реалното значение. Един от важните моменти, който трябва да се има предвид, е дали играчите са играли на собствените си отбори или на спортове като баскетбол и волейбол. Уверен съм, че от федерацията ще направят това разграничение”, заяви Елмали пред местните медии.

