Санчо преговаря с клубове от Турция

  • 19 ное 2025 | 06:04
  • 441
  • 0
Крилото на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо, който в момента играе под наем в Астън Вила, води преговори с няколко отбора от Турция. Според информация на "Caughtoffside", крилото и неговите представители са били забелязани в Истанбул по време на паузата за националните отбори, където са започнали разговори с три клуба, проявяващи сериозен интерес към услугите му.

До момента престоят на Санчо във Вила е по-скоро разочароващ. 25-годишният футболист е взел участие в едва осем мача за тима на Унай Емери през този сезон, като все още няма записани гол или асистенция. Твърди се, че той е готово да приеме намаление на заплатата си, за да даде тласък на кариерата си на друго място, като тази възможност вече изглежда се появява.

Смята се, че Галатасарай и Фенербахче са фаворити в надпреварата за подписа на англичанина. През лятото много отбори бяха отблъснати от изключително високата му заплата, която е следствие от структурата на възнагражденията в Юнайтед. Публикацията предполага, че трансфер в турската Суперлига може да се осъществи още през януари, а не през лятото, тъй като Санчо продължава да изпитва трудности във Висшата лига.

"GOAL" пък съобщава, че бившият английски национал в момента печели 13 милиона паунда на сезон според условията на договора си с Юнайтед, но е склонен да намали възнаграждението си до 7-8 милиона паунда. Ако Санчо наистина иска да рестартира кариерата си на 25 години, Турция изглежда подходящо място за това. Там той би получил много повече игрово време и свобода, за да се върне към най-добрата си форма, която феновете не са виждали, откакто напусна Борусия (Дортмунд) в посока Юнайтед през 2021 г.

Снимки: Gettyimages

