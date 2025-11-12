Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Tурската футболна федерация (ТФФ) официално обяви, че премахва административните мерки, наложени на футболистите на Бешикташ Ерсин Дестаноглу и Нечип Юсал. Двамата бяха временно отстранени от право да играят по подозрения за участие в спортни залагания, заедно с още стотици други футболисти и съдии в турския футбол.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

В изявление, публикувано от ТФФ, се посочва, че след разглеждане на молбите на играчите, Дисциплинарната комисия по професионален футбол е взела решение да отмени временните им наказания. Разследването по случая обаче ще продължи, докато двамата футболисти ще могат да се върнат към тренировъчния и състезателен процес.

🚨 PFDK, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi. pic.twitter.com/aKX8NVork3 — Fanatik (@fanatikcomtr) November 12, 2025

Решението е взето на извънредно заседание на Дисциплинарната комисия на 12 ноември 2025 г. В официалното съобщение се уточнява: „След преглед на молбата от адвоката на Ерсин Дестаноглу, който беше отстранен с административна мярка по обвинение в залагания, и след оценка на информацията и документите по делото, беше решено административната мярка да бъде отменена и производството да продължи без нея".

Аналогично решение е взето и за Нечип Юсал.

Ersin Destanoğlu: "Adını bile bilmediğim takımlara 1 tane kupon oynanmış. Oynanan kuponlardaki 4-5 takımın ismini hayatımda ilk kez duydum. Türkiye'den yok. Hep yabancı ülkelerden. Üzgün değilim, sinirliyim. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da rahat." pic.twitter.com/qAJpBVD7el — Pusholder (@pusholder) November 11, 2025

Oще вчера вратарят Дестаноглу заяви: "Залози от мое име са направени дори за отбори, чиито имена дори не знам. Чух имената на 4-5 отбора от тези залози за първи път в живота си. Няма нищо от Турция. Всичко е от чужди страни. Не съм тъжен, а ядосан. Познавам себе си и съвестта ми е чиста.

Ние сме хора, които са усвоили много добре етиката на Бешикташ в младежката академия. Няма да се оставим да бъдем въвлечени в ситуация, в която да опетним името си с такива абсурдни постъпки. Нека никой да не се съмнява в това".