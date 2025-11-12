Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 563
  • 0
Турската федерация вдигна санкциите на двама от Бешикташ, свързвани с нелегалните залагания

Tурската футболна федерация (ТФФ) официално обяви, че премахва административните мерки, наложени на футболистите на Бешикташ Ерсин Дестаноглу и Нечип Юсал. Двамата бяха временно отстранени от право да играят по подозрения за участие в спортни залагания, заедно с още стотици други футболисти и съдии в турския футбол.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

В изявление, публикувано от ТФФ, се посочва, че след разглеждане на молбите на играчите, Дисциплинарната комисия по професионален футбол е взела решение да отмени временните им наказания. Разследването по случая обаче ще продължи, докато двамата футболисти ще могат да се върнат към тренировъчния и състезателен процес.

Решението е взето на извънредно заседание на Дисциплинарната комисия на 12 ноември 2025 г. В официалното съобщение се уточнява: „След преглед на молбата от адвоката на Ерсин Дестаноглу, който беше отстранен с административна мярка по обвинение в залагания, и след оценка на информацията и документите по делото, беше решено административната мярка да бъде отменена и производството да продължи без нея".

Аналогично решение е взето и за Нечип Юсал.

Oще вчера вратарят Дестаноглу заяви: "Залози от мое име са направени дори за отбори, чиито имена дори не знам. Чух имената на 4-5 отбора от тези залози за първи път в живота си. Няма нищо от Турция. Всичко е от чужди страни. Не съм тъжен, а ядосан. Познавам себе си и съвестта ми е чиста.

Ние сме хора, които са усвоили много добре етиката на Бешикташ в младежката академия. Няма да се оставим да бъдем въвлечени в ситуация, в която да опетним името си с такива абсурдни постъпки. Нека никой да не се съмнява в това".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

Дешан с емоционална пресконференция преди исторически мач начело на Франция срещу Украйна

  • 12 ное 2025 | 14:49
  • 618
  • 0
Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 564
  • 1
Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

  • 12 ное 2025 | 14:41
  • 849
  • 0
В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

В Милан са доволни, че ще могат да задържат Модрич за още един сезон

  • 12 ное 2025 | 14:17
  • 545
  • 0
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

  • 12 ное 2025 | 14:10
  • 485
  • 0
Мбапе: Утре ще бъде специален ден

Мбапе: Утре ще бъде специален ден

  • 12 ное 2025 | 14:04
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 196
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 10848
  • 21
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 13057
  • 42
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 14671
  • 37
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 6877
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 9390
  • 5