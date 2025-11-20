Популярни
В Турция не изключват арести и на футболни босове заради незаконните залагания

  • 20 ное 2025 | 13:38
  • 605
  • 0
В Турция не изключват арести и на футболни босове заради незаконните залагания

Главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек обяви, че е възможно задържане на ръководители на няколко турски футболни клуба като част от разследване за незаконни залагания на мачове, което местните власти провеждат съвместно с Интерпол и УЕФА, съобщи телевизионният канал TRT Haber.

„Сътрудничим си с Интерпол и УЕФА. Повечето залози на мачове в Турция се правят на незаконни уебсайтове в чужбина. В следващите дни са възможни още арести на ръководители на клубове, администратори и спортни коментатори. Сред тях може да има известни личности“, коментира той, цитиран от БТА.

По-рано беше съобщено, че Турската футболна федерация (TFF) е отстранила 149 професионални съдии от двубоите за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залагания, включително такива в чужбина. Общо 571 активни рефери са замесени, 371 от които имат сметки в букмейкъри.

Над 1000 футболисти, включително играчи от водещи клубове като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор, ще се явят пред Дисциплинарната комисия на централата като част от разследването за незаконни залагания.

