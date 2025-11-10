Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
  3. В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

  • 10 ное 2025 | 20:18
  • 1142
  • 4
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

Общо 1024 футболисти от всички дивизии в Турция, сред които и играчи на Бешикташ и Галатасарай, са участвали в незаконни залози, заради които са временно отстранени и са препратени към Дисциплинарната комисия на Турската футболна федерация (ТФФ), съобщават турски медии.

Според съобщение на ТФФ сред временно отстранените са вратарят на Бешикташ Ерсин Дестаноглу, ветеранът защитник Неджип Уйсал и играчите на Галатасарай Ерен Елмалъ и Метехан Балтаджъ. В съобщението на Федерацията се посочва, че всички 1024 футболисти са наказани по член 57 от правилника на ТФФ, който забранява на спортистите да залагат на футболни мачове, съобщава сайтът "Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Поради мащаба на случая представители на ТФФ заявиха, че ще поискат разрешение от ФИФА за откриване на специален 15-дневен трансферен прозорец, в който клубовете да могат да заменят наказаните играчи. Федерацията също така отложи всички мачове от втора и трета дивизия за две седмици, но потвърди, че мачовете от Суперлигата и Първа лига ще продължат по график.

Наскоро председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманъглу разкри пред медиите в страната, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в бетинг-сайтове, а 152 от тях активно правят залози. Скоро след това Федерацията отстрани 149-има съдии и асистенти и издаде заповед за задържането на 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната.

Днес сайтът "Търкиш минит“ съобщи, че след проведени разпити съд в Истанбул е оставил за постоянно в ареста осем души, сред които и Мурат Йозкая - президент на истанбулския клуб Еюпспор, който отскоро играе в турската Суперлига. Бившият собственик на Касъмпаша Фатих Сарач, който също е бил сред разпитаните, е освободен, отбелязва още медията.

В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите
В Турция започнаха с арестите: 17 футболни съдии и един президент са първите
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

  • 10 ное 2025 | 15:10
  • 2493
  • 0
Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

  • 10 ное 2025 | 15:05
  • 2195
  • 0
Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

  • 10 ное 2025 | 14:56
  • 1658
  • 5
Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

  • 10 ное 2025 | 14:35
  • 3173
  • 5
Още един нападател на Рома е с контузия

Още един нападател на Рома е с контузия

  • 10 ное 2025 | 14:20
  • 736
  • 0
Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

Реал Мадрид е прекалено зависим от Мбапе

  • 10 ное 2025 | 14:06
  • 8093
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 19404
  • 94
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 41148
  • 37
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 32379
  • 7
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 30324
  • 47
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 4071
  • 0
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 22304
  • 21