Ето колко точки загуби Челси от водеща позиция

Никой отбор в Премиър лийг този сезон не е губил повече точки в мачове, в които е водил, колкото Челси.

Лондончани загубиха общо 13 пункта от водеща позиция в английския шампионат. Забележително е, че те загубиха 15 точки в подобни срещи през миналия сезон.

13-тата загубена точка стана факт този сезон, след като “сините” загубиха с 1:2 във вчерашното домакинство на Астън Вила.

