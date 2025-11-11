Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

Турският национален отбор по футбол вече е във втория ден от подготвителния си лагер за последните две Световни квалификации в група "Е" срещу България на 15-и ноември и среще Испания три дни по-късно, а вчера се настани в тренировъчната база на националните отбори "Хасан Доган" в Рима.

Трима футболисти от общата група трябва да се присъединят днес към тима, а освен това има и едно ново лице, извикано в последния момент. Арда Гюлер и Салих Йозджан отсъстваха поради графици за пътуване, докато Огюз Айдън получи още един ден отпуск поради семейни причини. Защитникът на Галатасарай Ерен Елмалъ беше отстранен от отбора и преместен в Дисциплинарната комисия, след като името му изплува в списъка на футболисти, притежаващи сметки в сайтове за залагания и извършили такива финансови операции.

На мястото на Елмалъ е повикан нов футболист, който е със сходен профил. Това е 28-годишният Мустафа Ескихелач от Трабзонспор. Неговата най-добра роля на терена е като ляв външен халф-бек при система 3-5-2, но може да бъде поставен и като класически ляв брянител. Ескихелач също трябва да се появи в лагера днес, като при влизане на терена срещу България това ще бъде негов трети мач за страната.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

Под ръководството на националния селекционер Винченцо Монтела първото заничание беше във фитнес-центъра. След това играчите направиха лека загрявка и разигравания с топка, като тренировката завърши с аеробни бягания. Група играчи, предимно тези, които в събота бяха в клубните си отбори, пропуснаха тренировката на терена и вместо това работиха отново във фитнеса.

Първата тренировка по време на лагера беше наблюдавана от гененалния секретар на Турската футболна федерация (ТФФ) Абдула Аяз, каквато е традицията – винаги човек от ръководството да е на трибуните. Националният отбор на Турция ще продължи подготовката си за мачовете между България и Испания днес в 16:30 часа с тренировка при закрити врати.

Двубоят е от особена важност за Турция, подчертават медиите в стваната. При успех над България те ще си гарантират и на теория 2-ото място в група Е на Световните квалификации, което ще им гарантира участие на плейоф. Първата позиция за тях минава при успех над Испания в последния двубой на стадион "Ла Картуха“ в Севиля, но тя трябва да бъде с много изразителен резултат.

България е на дъното на потока без актив, а първата среща между двата отбора на 11-и октомври завърши при резултат 1:6.