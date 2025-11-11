Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Световни квалификации, зона УЕФА
  3. Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

  • 11 ное 2025 | 13:08
  • 1470
  • 0
Турски национал е отстранен преди мача с България след скандала със залаганията, чакат звездата Гюлер да се присъедини

Турският национален отбор по футбол вече е във втория ден от подготвителния си лагер за последните две Световни квалификации в група "Е" срещу България на 15-и ноември и среще Испания три дни по-късно, а вчера се настани в тренировъчната база на националните отбори "Хасан Доган" в Рима.

Трима футболисти от общата група трябва да се присъединят днес към тима, а освен това има и едно ново лице, извикано в последния момент. Арда Гюлер и Салих Йозджан отсъстваха поради графици за пътуване, докато Огюз Айдън получи още един ден отпуск поради семейни причини. Защитникът на Галатасарай Ерен Елмалъ беше отстранен от отбора и преместен в Дисциплинарната комисия, след като името му изплува в списъка на футболисти, притежаващи сметки в сайтове за залагания и извършили такива финансови операции.

На мястото на Елмалъ е повикан нов футболист, който е със сходен профил. Това е 28-годишният Мустафа Ескихелач от Трабзонспор. Неговата най-добра роля на терена е като ляв външен халф-бек при система 3-5-2, но може да бъде поставен и като класически ляв брянител. Ескихелач също трябва да се появи в лагера днес, като при влизане на терена срещу България това ще бъде негов трети мач за страната.

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

Под ръководството на националния селекционер Винченцо Монтела първото заничание беше във фитнес-центъра. След това играчите направиха лека загрявка и разигравания с топка, като тренировката завърши с аеробни бягания. Група играчи, предимно тези, които в събота бяха в клубните си отбори, пропуснаха тренировката на терена и вместо това работиха отново във фитнеса.

Първата тренировка по време на лагера беше наблюдавана от гененалния секретар на Турската футболна федерация (ТФФ) Абдула Аяз, каквато е традицията – винаги човек от ръководството да е на трибуните. Националният отбор на Турция ще продължи подготовката си за мачовете между България и Испания днес в 16:30 часа с тренировка при закрити врати.

Двубоят е от особена важност за Турция, подчертават медиите в стваната. При успех над България те ще си гарантират и на теория 2-ото място в група Е на Световните квалификации, което ще им гарантира участие на плейоф. Първата позиция за тях минава при успех над Испания в последния двубой на стадион "Ла Картуха“ в Севиля, но тя трябва да бъде с много изразителен резултат.

България е на дъното на потока без актив, а първата среща между двата отбора на 11-и октомври завърши при резултат 1:6.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

  • 11 ное 2025 | 06:33
  • 3058
  • 0
И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 05:05
  • 2943
  • 1
Джерард може да поеме Мидълзбро

Джерард може да поеме Мидълзбро

  • 11 ное 2025 | 04:35
  • 5652
  • 4
Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

  • 11 ное 2025 | 04:14
  • 1980
  • 0
Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

  • 11 ное 2025 | 02:29
  • 5016
  • 4
Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 01:52
  • 3385
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 12227
  • 12
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 9063
  • 13
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 12354
  • 32
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 17474
  • 5
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 14722
  • 23
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 5285
  • 0