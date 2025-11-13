Португалски национал спира с футбола

Крилото на Бешикташ и националния отбор на Португалия Рафа Силва възнамерява да прекрати професионалната си кариера. Според информации в турските медии, 32-годишният футболист е споделил своето намерение по време на среща с президента на клуба Сердал Адалъ, проведена преди дербито с Фенербахче. Въпреки това, ръководителят е успял да убеди играча да излезе на терена за важния мач.

„Изпитвам огромно уважение към треньора, но вече съм взел решение и то няма да се промени“, е заявил Рафа Силва.

Фенербахче сътвори невероятен обрат от 0:2 в дербито с Бешикташ

През настоящия сезон португалецът е взел участие в 16 мача във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола и е направил 3 асистенции.

В кариерата си Рафа Силва е играл още за Бенфика, Брага и Фейрензе. С националния отбор на Португалия, за който има 25 мача, е европейски шампион от 2016 година.