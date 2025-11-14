Бенфика следи ситуацията около Рафа Силва, който отказва да играе за Бешикташ

Бенфика следи с огромен интерес конфликта между Рафа Силва и Бешикташ и оценява възможността да предприеме действия за привличането на халфа, но само при много специални условия. 32-годишният португалец се е срещнал вчера с президента на истанбулския гранд Сердал Адалъ и е освободен от задължението да се яви до събота.

Ситуацията на Рафа Силва и на Давид Юрашек се промени след смяната на Оле Гунар Солскяер със Серген Ялчън и изглежда е нобратима. Местните медии дори съобщиха, че Рафа отказва да носи фланелката на Бешикташ при Ялчън.

Факт е, че португалецът иска да напусне и дори обмисля вариант да прекрати кариерата си. Какво ще се случи между Рафа и Бешикташ в момента е трудно да се прогнозира, въпреки че турският клуб обеща в изявление да изясни ситуацията следващата събота на пресконференция, на която ще присъстват президентът и треньорът.

Португалски национал спира с футбола

Бенфика засега е в изчакване. Не само защото е трудно да се предвиди изходът от конфликта, но и какво ще пожелае да направи самият футболист. Сигурно е, че португалският нападател се харесва не само на президента Руи Коща, но и на старши треньора Жозе Моуриньо. Рафа може да играе като нападател или втори нападател, както и като крило. А Моуриньо иска да подсили отбора с поне едно крило.

Все още няма официални контакти между двете страни, тъй като на "Луш" смятат, че това не е подходящият момент. Но в същото време „орлите“ са информирани за случващото се. Освен това, остава повече от месец до отварянето на януарския трансферен прозорец, така че Бенфика все още има време да действа.

Novo capítulo da novela Rafa Silva na Turquia. 🇹🇷



O Besiktas lançou um comunicado sobre a situação do português, após a sua recusa em jogar, se o treinador Sergen Yalcin se mantiver no cargo. 😬



O Besiktas disse que vai revelar o futuro Rafa no dia 15 de novembro pic.twitter.com/cu4w2q9CEB — A BOLA (@abolapt) November 14, 2025

Рафа Силва напусна Бенфика в посока Бешикташ като свободен агент през лятото на 2024 година, след 8 сезона, 326 мача, 94 гола, три шампионски титли, три суперкупи и една Купа на Португалия. Тогава Руи Коща обясни, че клубът е „направил всичко по силите си“, за да поднови договора на португалския национал, но не е успял да се конкурира с офертата на Бешикташ, включваща заплата от 6 милиона евро и около 9 милиона евро бонус за подпис. Рафа Силва има договор до 2027 година. Едва ли обаче ще го изпълни, но Бешикташ иска компенсация за напускането му.

Бенфика може да преговаря за наем с опция за закупуване или привличане като свободен агент, но при значително по-ниска заплата. Този въпрос обаче все още не е поставен.

Следвай ни:

Снимки: Imago