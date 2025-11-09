Левандовски готов да намали заплатата си, но от Барса не бързат с новия договор

Настоящият договор между Роберт Левандовски (37 години) и Барселона изтича в края на този сезон, а бъдещето на поляка остава неясно. Желанието му е да продължи на "Камп Ноу", като е готов дори на значителна финансова жертва, но ръководството на каталунския клуб обмисля и други фактори, преди да предложи нов контракт.

През последните седмици се появиха много спекулации относно бъдещата дестинация на Роберт Левандовски от сезон 2026/2027. Много клубове от Саудитска Арабия, както и големи имена от европейския футбол като Милан или Манчестър Юнайтед, проявяват интерес да привлекат поляка като свободен агент.

Нещо повече, според журналиста Доминик Пиехота, сънародник и близък до нападателя на Барселона, Левандовски е готов дори на драстично орязване на възнаграждението си, за да продължи на "Камп Ноу" и през следващия сезон.Въпреки това, желанието на нападателя е да продължи в Барселона, клуб, за който играе от 2022 г. и с който досега е спечелил пет трофея (две шампионски титли, една купа и две суперкупи на Испания).

"Възможно е този (б.р. – настоящият сезон) да е последният за Роберт в Барселона. Вече има много силни клубове, които се интересуват от него. Както от Европа, така и от Саудитска Арабия, но желанието му е да остане в Барселона, дори и с масивно намаление на заплатата, това не е проблем за него. Той иска да продължи да играе там и да се бори за титулярно място. Той и семейството му се чувстват много комфортно в Испания", разкри Доминик Пиехота.

Въпреки това, шефовете на каталунския клуб все още не са решили дали ще предложат нов договор на поляка. Основната причина за колебанието на ръководството на Барселона е напредналата възраст на Левандовски, който в края на август навърши 37 години.

Освен това, през настоящия сезон Лева вече не е постоянно присъствие в стартовия състав на Ханзи Флик, като Феран Торес е предпочитан пред него на няколко пъти. В допълнение, поне досега, статистиката на поляка от този сезон не достига предишните му индивидуални постижения, като той е отбелязал само 4 гола в 11 участия с екипа на каталунците във всички турнири.

Въпреки това, окончателното решение на Барселона относно предложението за нов договор на Левандовски ще бъде повлияно от няколко фактора: представянето на футболиста през следващите месеци, финансовите ресурси на клуба и, не на последно място, дали нов нападател ще пристигне в Каталуния.

