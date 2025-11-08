Популярни
Гостуването на Селта е сред най-тежките за Барселона

  • 8 ное 2025 | 08:31
  • 186
  • 0

Барселона е решена да си върне победната форма този уикенд след серия от мачове, оставили горчив послевкус — дори в онези, които завършиха с успех.

Гостуването на „Балаидос“ тази неделя  ще бъде първата възможност за отбора да възроди оптимизма, но ако се съди по статистиката от последното десетилетие - това не изглежда като най-благоприятния мач.

Всъщност — точно обратното, анализира "Мундо Депортиво". От 2015 г. насам Барса има само две победи в последните девет шампионатни срещи с Селта Виго. С други думи, в седем от тях каталунците не постигат очаквания резултат, а в четири от тези двубои галицийците печелят.

Двубоите Селта – Барса и Барса – Селта в последните години са белязани от напрежение и драма до последния миг. Особено във Виго, където финалът обикновено е щастлив за домакините — дори в равенствата, в които изглежда, че вече са загубили.

Най-свежият пример е мачът от Ла Лига на 23 ноември 2024 г. Тогава, вече с Ханзи Флик на треньорската скамейка, Барселона пропиля аванс от 2:0 след 84-тата минута. След попадения на Рафиня и Роберт Левандовски груба грешка на Жул Кунде даде началото на частичен обрат за Селта — Алфон Гонсалес намали на 2:1, а само две минути по-късно Уго Алварес изравни – 2:2. Перфектната буря за Барса започна още в 82-рата минута, когато Марк Касадо бе изгонен с червен картон.

Има и други примери за драматични развръзки на „Балаидос“. Най-показателният е 3:3 през сезон 2021/22, когато Барселона водеше с 3:0 след голове на Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай, но допусна обрат с попадения на Нолито и два пъти на Яго Аспас, последният — в 95-ата минута.

Серията от успехи на Селта срещу Барселона започва на 23 септември 2015 г., когато вигоанци печелят с 4:1, а – както почти винаги – Яго Аспас е голямата заплаха за каталунците. Срещу Барса той има 11 гола в 20 мача и е допринесъл за 15 попадения общо (голове + асистенции).

Настоящата ситуация допълва историята. Отборът на Клаудио Хиралдес – Селта – е в най-добрата си форма за сезона, след като записа пета поредна победа във всички турнири – последната срещу Динамо Загреб в Лига Европа.

Останалите победи бяха срещу Ница на „Балаидос“ и при гостуванията на Осасуна, Леванте и Пуерто де ла Вега (за Купата на краля).

„Сега се фокусираме върху мача с Барселона – нашето основно състезание е Ла Лига“, каза Хиралдес след успеха в Хърватия.

Снимки: Imago

