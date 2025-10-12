Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. По всичко изглежда, че Левандовски кара последния си сезон в Барселона

По всичко изглежда, че Левандовски кара последния си сезон в Барселона

  • 12 окт 2025 | 19:09
  • 622
  • 0

Роберт Левандовски ще напусне Барселона след края на сезона, съобщи каталунският вестник "Спорт". 37-годишният полски национал има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през този сезон, но вече все по-често остава на пейката.

21-годишният камерунец Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Лева през следващия сезон, се казва още в информацията.

Левандовски се присъедини към Барселона през 2022 г. след успешни периоди в Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд), припомня БТА.

Барселона вижда Влахович като възможен заместник на Левандовски
Барселона вижда Влахович като възможен заместник на Левандовски
