По всичко изглежда, че Левандовски кара последния си сезон в Барселона

Роберт Левандовски ще напусне Барселона след края на сезона, съобщи каталунският вестник "Спорт". 37-годишният полски национал има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през този сезон, но вече все по-често остава на пейката.

21-годишният камерунец Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Лева през следващия сезон, се казва още в информацията.

Левандовски се присъедини към Барселона през 2022 г. след успешни периоди в Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд), припомня БТА.

