Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Манчестър Сити официално привлече Антоан Семеньо от Борнемут. Той подписа договор до юни 2031 г. Според английските медии “гражданите” ще платят за него 62.5 милиона лири плюс 2.5 милиона в бонуси. Сумата ще бъде изплатена на части в рамките на 24 месеца. Крилото ще носи номер 42 в новия си клуб. С този номер в Ман Сити играеше Яя Туре, който спечели три титли на “Етихад”.
“Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола). Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, сподели Семаньо след подписване на договора.
26-годишният футболист пристигна в Борнемут от Бристол Сити през януари 2023 г. за 10 милиона лири. Той записа 110 мача за “черешките”, в които записа 32 гола и 13 асистенции. Той се раздели с Борнемут с победен гол срещу Тотнъм в сряда.
Манчестър Сити се пребори за подписа на Семеньо в конкуренцията на Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Челси и Тотнъм, които имаха интерес към играча. След неговия трансфер “гражданите” са дали около 426 милиона лири в рамките на последните 12 месеца