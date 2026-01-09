Популярни
Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  Борнемут
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 2601
  • 3
Манчестър Сити официално привлече Антоан Семеньо от Борнемут. Той подписа договор до юни 2031 г. Според английските медии “гражданите” ще платят за него 62.5 милиона лири плюс 2.5 милиона в бонуси. Сумата ще бъде изплатена на части в рамките на 24 месеца. Крилото ще носи номер 42 в новия си клуб. С този номер в Ман Сити играеше Яя Туре, който спечели три титли на “Етихад”.

“Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола). Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, сподели Семаньо след подписване на договора.

26-годишният футболист пристигна в Борнемут от Бристол Сити през януари 2023 г. за 10 милиона лири. Той записа 110 мача за “черешките”, в които записа 32 гола и 13 асистенции. Той се раздели с Борнемут с победен гол срещу Тотнъм в сряда.

Манчестър Сити се пребори за подписа на Семеньо в конкуренцията на Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Челси и Тотнъм, които имаха интерес към играча. След неговия трансфер “гражданите” са дали около 426 милиона лири в рамките на последните 12 месеца

