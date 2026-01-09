Пристигането на Кансело в Барселона се отлага засега

Десният защитник Жоао Кансело бе очакван днес в Барселона, за да премине медицински прегледи и да оформи преминаването си под наем на “Камп Ноу”, но сделката може да се забави, информира “Мундо Депортиво”. Португалският краен бранител продължава да е в Лисабон, очаквайки зелена светлина от Ал-Хилал, за да пътува за каталунската столица. Медията уточнява, че е възможно Кансело да пристигне в Испания едва утре, след което веднага да премине медицински прегледи. Още в сряда вечер спортният директор на “блаугранас” Деко обяви, че трансферът на Кансело е в процес на финализиране и посочи, че футболистът ще пристигне скоро.

Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

Споразумението между Барселона и Ал-Хилал вече е факт, а в момента двете страни изчистват последни детайли и разменят документацията, за да бъде завършена сделката. Самият играч и неговият агент Жорже Мендеш също вече са постигнали пълна договорка с двата клуба. Кансело вече бе част от Барселона през сезон 2023/24, когато прекара година под наем от Манчестър Сити и записа 4 гола и 5 асистенции в 42 двубоя за каталунците.

Снимки: Gettyimages