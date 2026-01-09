Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е бил поканен за двубоя на България срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис", но е отказал, обяви капитанът на тима Валентин Димов на пресконференция.

България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята страната ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Също за първи път националите ще играят на клей корт в зала, а настилката ще пристигне от Унгария.

„Шанс теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора. Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме е, че няма да вземе участие. Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много", каза Димов.

Вицепрезидентът на БФ Тенис, изпълнителен директор на ТК Локомотив (Пловдив) и организатор на мача за Купа „Дейвис" Георги Чочев добави, че Димитров има постоянна покана.

„Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете, не е имало мач, или поне откакто аз съм част от Управителният съвет на БФ Тенис. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му. Ние не можем да го съдим, все пак Григор Димитров е икона на българския спорт и той сам преценява своята програма. Но той не е нужно дори да бъде канен, той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е и икона - той е явление!", заяви Чочев.

В селекцията се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но беше част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Белгия пък ще разчита на четирима играчи от топ 100 в световните ранглисти по тенис на сингъл и на двойки.

