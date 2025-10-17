Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

  • 17 окт 2025 | 10:03
  • 1545
  • 0
В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

Диего Симеоне следи ситуацията с Роберт Левандовски много внимателно и е готов да привлече опитния нападател в Атлетико Мадрид като свободен агент през лятото. Това твърди полският журналист Матеуш Швенчицки.

Договорът на Лева с Барселона изтича след края на този сезон, а според информациите в Испания каталунците вече са взели решение, че няма да му предлагат нов контракт и вече търсят друг №9. В миналото по подобен начин Атлетико приюти други бивши нападатели на Барселона, сред които Луис Суарес и Давид Вийя.

Милан също е вариант за Левандовски, но според полския журналист е много по-вероятно голмайсторът да изкара един сезон в Атлетико.

Опитният нападател има предложения и от Саудитска Арабия и САЩ, но неговият приоритет е да остане в Барселона, дори и да има по-второстепенна роля и да трябва да намали заплатата си. Затова той до последно ще чака решението на ръководството на каталунците, което обаче е доста притеснено от честите контузия на Левандовски в последно време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

  • 17 окт 2025 | 09:57
  • 1690
  • 0
Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

  • 17 окт 2025 | 09:40
  • 1042
  • 0
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9043
  • 13
ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

  • 17 окт 2025 | 07:59
  • 2694
  • 0
Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

  • 17 окт 2025 | 07:33
  • 1032
  • 0
Мойс: Евертън може да бъде последният ми клуб

Мойс: Евертън може да бъде последният ми клуб

  • 17 окт 2025 | 06:59
  • 1090
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 271
  • 0
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 3946
  • 4
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9043
  • 13
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 16748
  • 13
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3010
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2211
  • 0