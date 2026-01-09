Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Какви решения бяха взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

  • 9 яну 2026 | 10:44
  • 1868
  • 1

Днес на efbet Национална футболна база се провежда среща между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. На срещата присъстват Наско Сираков, Даниел Боримиров, Вангел Вангелов, Георги Караманджуков, Иво Котев, Стефан Сотиров, Енгибар Енгибаров и др.

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

След нейния край ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени подробности около поставените теми и проведената дискусия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) представи втори нов

  • 8 яну 2026 | 19:15
  • 3066
  • 7
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 1886
  • 1
Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

  • 8 яну 2026 | 18:58
  • 1254
  • 1
Янтра (Габрово) започна подготовка

Янтра (Габрово) започна подготовка

  • 8 яну 2026 | 18:48
  • 1593
  • 0
Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 12731
  • 12
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

  • 8 яну 2026 | 18:07
  • 10412
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 10009
  • 7
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 1480
  • 1
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 2546
  • 3
Левски прави Майкон №1 по заплата?

Левски прави Майкон №1 по заплата?

  • 9 яну 2026 | 09:12
  • 8570
  • 10
Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

Арсенал и Ливърпул не приличаха на лидер и шампион в постно дерби

  • 8 яну 2026 | 23:57
  • 41604
  • 147