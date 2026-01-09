Какви решения ще бъдат взети след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ

Днес на efbet Национална футболна база се провежда среща между клубовете от елита, Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига. На срещата присъстват Наско Сираков, Даниел Боримиров, Вангел Вангелов, Георги Караманджуков, Иво Котев, Стефан Сотиров, Енгибар Енгибаров и др.

След нейния край ще бъде проведена пресконференция, на която ще бъдат съобщени подробности около поставените теми и проведената дискусия.