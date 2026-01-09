Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи с интерес към забравения Стърлинг

Наполи с интерес към забравения Стърлинг

  • 9 яну 2026 | 12:54
  • 457
  • 0
Наполи проявява интерес към крилото на Челси Рахийм Стърлинг, твърди “Кориере дело Спорт”. Антонио Конте иска да подсили атаката през януарския трансферен прозорец и бившия английски национал е сред вариантите.

Стърлинг се завърна в Челси през лятото след един сезон под наем в Арсенал. При завръщането си на “Стамфорд Бридж” Енцо Мареска му съобщи, че няма да разчита на него и дори не му бе позволено да тренира с първия отбор. За последно той игра в официален мач през май.

Наполи направи няколко много добри трансфера от Англия последните години, като тези на Скот Мактоминей, който стана играч на миналия сезон в Серия А, и Расмус Хойлунд.

Снимки: Gettyimages

