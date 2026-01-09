Наполи с интерес към забравения Стърлинг

Наполи проявява интерес към крилото на Челси Рахийм Стърлинг, твърди “Кориере дело Спорт”. Антонио Конте иска да подсили атаката през януарския трансферен прозорец и бившия английски национал е сред вариантите.

Стърлинг се завърна в Челси през лятото след един сезон под наем в Арсенал. При завръщането си на “Стамфорд Бридж” Енцо Мареска му съобщи, че няма да разчита на него и дори не му бе позволено да тренира с първия отбор. За последно той игра в официален мач през май.

Raheem Sterling is once again being evaluated by #Napoli’s management. He is currently out of the Chelsea squad, and any deal would require Chelsea to cover almost the entirety of his salary, which is very high. Fulham and West ham are also interested in him.



[@CorSport -… pic.twitter.com/kacWO2PWkT — Napoli Zone (@TheNapoliZone) January 9, 2026

Наполи направи няколко много добри трансфера от Англия последните години, като тези на Скот Мактоминей, който стана играч на миналия сезон в Серия А, и Расмус Хойлунд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages