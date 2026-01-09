Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 471
  • 0
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов говори след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ.

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

"Много съм доволен от срещата. Искам да благодаря на клубовете. Нямаше нещо, което клубовете да ни предложат, и да ни изненадат. Догодина отборите в елита стават 14. Новото първенство ще започне на 18-19 юли. Полусезонът е до средата на декември. Подновяването на шампионата е на 13-14 февруари. Първенството ще продължи до края на месец май.

Поздравявам отборите от елита, който отделиха от солидарните плащания за отборите във Втора лига. За клуб от Първа лига ще има около 200 000 евро, а за отбор от Втора лига - 35 000 евро.

Следващата седмица ще дадем яснота около мача за Суперкупата на България", заяви Караиванов.

12 Среща на клубовете с БФС и ПФЛ
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Локомотив (София) представи втори нов

Локомотив (София) представи втори нов

  • 8 яну 2026 | 19:15
  • 3220
  • 7
Кюстендил започна подготовка с трима нови

Кюстендил започна подготовка с трима нови

  • 8 яну 2026 | 19:04
  • 1977
  • 1
Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

Иван Иванов: На Етър му приляга максимално предно класиране

  • 8 яну 2026 | 18:58
  • 1302
  • 1
Янтра (Габрово) започна подготовка

Янтра (Габрово) започна подготовка

  • 8 яну 2026 | 18:48
  • 1658
  • 0
Трабзонспор се приближава до Балов

Трабзонспор се приближава до Балов

  • 8 яну 2026 | 18:13
  • 12947
  • 12
Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

Локо (Пловдив) подписа със сина на Кривия

  • 8 яну 2026 | 18:07
  • 10544
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6567
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13588
  • 9
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3708
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3050
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5630
  • 7