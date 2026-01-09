Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов говори след срещата между клубовете, БФС и ПФЛ.

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

"Много съм доволен от срещата. Искам да благодаря на клубовете. Нямаше нещо, което клубовете да ни предложат, и да ни изненадат. Догодина отборите в елита стават 14. Новото първенство ще започне на 18-19 юли. Полусезонът е до средата на декември. Подновяването на шампионата е на 13-14 февруари. Първенството ще продължи до края на месец май.

Поздравявам отборите от елита, който отделиха от солидарните плащания за отборите във Втора лига. За клуб от Първа лига ще има около 200 000 евро, а за отбор от Втора лига - 35 000 евро.

Следващата седмица ще дадем яснота около мача за Суперкупата на България", заяви Караиванов.

Снимки: Владимир Иванов