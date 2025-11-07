Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
894 дни по-късно: Барселона отново е на “Камп Ноу”

  • 7 ное 2025 | 13:08
  • 2342
  • 0
Отборът на Барселона се завърна в своя дом на “Спотифай Камп Ноу”, който от дълго време насам е в процес на реновация. Днес по обяд, след точно 894 дни, съставът на Ханзи Флик проведе открита тренировка на стадиона пред окуражителните скандирания на 21 795 запалянковци, които си купиха билети за това.

Очаква се скоро шампионите да могат да играят и официалните си двубои там. Това би трябвало вече да стане реалност или на 22 ноември в домакинството срещу Атлетик Билбао, или седмица по-късно (29 ноември) в това срещу Алавес, което съвпада със 126-ата годишнина на клуба.

Както е известно, в началото Барса ще играе пред ограничен капацитет, защото дейностите по някои части от стадиона продължават и там ще бъде затворено. В момента се чака разрешително, което ще позволи на обновения "Камп Ноу", който има капацитет за над 100 хиляди зрители, да посрещне 45 хиляди души по трибуните.

По принцип отборът вече има право да играе там пред 27 000 фенове, но от клуба изчислиха, че това не е рентабилно, заради което ще се чака разрешителното за 45 000 души.

Последният мач на Барселона на собствения им стадион беше през май 2023 г. и завърши с победа с 3:0 срещу Майорка. Оттогава мъжкият отбор играе на Олимпийския стадион "Монтжуик”, като записа и две срещи на базата си.

Днешното допускане на запалянковците ще послужи и като технически и оперативен тест за проверка на правилното функциониране на системите, достъпа и други аспекти на съоръжението като част от процеса на поетапното му повторно отваряне. Феновете пък бяха настанени в зоните на трибуните „Трибуна“ и „Гол Сур“. Тези сектори са част от Фаза 1А, за която клубът вече е получил лиценз за първоначална експлоатация.

