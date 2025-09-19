Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  Барселона вижда Влахович като възможен заместник на Левандовски

Барселона вижда Влахович като възможен заместник на Левандовски

  • 19 сеп 2025 | 13:39
  • 490
  • 0
Барселона вижда Влахович като възможен заместник на Левандовски

Барселона проявява интерес към нападателя на Ювентус Душан Влахович, твърди Gazzetta dello Sport. Договорът му с неговия настоящ отбор изтича в края на сезона, а каталунският гранд вече търси заместник на поляка Роберт Левандовски.

След като 25-годишният футболист отказа да удължи контракта си при намалена заплата, клубът от Торино го включи в трансферния списък през това лято, но не постъпиха сериозни оферти за него и той беше принуден да остане. В момента Влахович демонстрира добра форма, като реализира четири гола и направи една асистенция в четири мача от началото на сезона.

Друг испански клуб - Атлетико Мадрид, също следи ситуацията около сръбския национал, в случай че Хулиан Алварес или Александър Сьорлот напуснат тима. Третият отбор, който се интересува от него, е Манчестър Юнайтед.

Снимки: Gettyimages

