Левандовски е подценил болките и сега в Барселона са ядосани

  • 15 окт 2025 | 17:27
  • 488
  • 0
Левандовски е подценил болките и сега в Барселона са ядосани

В Барселона са останали много недоволни от контузията на Роберт Левандовски, пише вестник “Марка”. Полският национал е почувствал болки в бедрото през първото полувреме на двубоя от квалификациите за Световното първенство срещу Литва, завършил 2:0 в полза на "дружина полска". Левандовски обаче е решил да продължи да играе, а и лекарите са знаели това.

Опитният голмайстор вероятно ще пропусне мачовете на Барса в следващите четири седмици, включително и дербито с Реал Мадрид на 26 октомври. Ситуацията е предизвикала изключително раздразнение в щаба на испанския шампион, се казва още в информацията, цитирана от БТА.

Недоволството сега е насочено и към самия футболист, който е трябвало да откаже да продължи да играе.

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона
