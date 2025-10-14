Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

Пини Захави, агент на нападателя на Барселона Роберт Левандовски, коментира бъдещето на своя клиент в каталунския клуб. Несигурността около поляка нарасна, след като в медиите се появиха информации, че от ръководството на „блаугранас“ нямат намерение да подновяват договора му.
„Договорът на Левандовски с Барселона е до лятото на 2026 година и все още не са взети никакви решения. Трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи в следващите дни“, заяви Захави.
Агентът също така отхвърли спекулациите за евентуален трансфер на Лева в Близкия изток.
„Оферти от саудитски клубове? Не, не е имало никакви официални преговори с отбори от Саудитска Арабия. Към настоящия момент няма предложения“, каза Захави.
Левандовски се присъедини към Барселона през юли 2022 година. През настоящия сезон нападателят е взел участие в 9 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола.
Снимки: Gettyimages