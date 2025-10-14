Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

Пини Захави, агент на нападателя на Барселона Роберт Левандовски, коментира бъдещето на своя клиент в каталунския клуб. Несигурността около поляка нарасна, след като в медиите се появиха информации, че от ръководството на „блаугранас“ нямат намерение да подновяват договора му.

„Договорът на Левандовски с Барселона е до лятото на 2026 година и все още не са взети никакви решения. Трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи в следващите дни“, заяви Захави.

Агентът също така отхвърли спекулациите за евентуален трансфер на Лева в Близкия изток.

🚨 Barcelona will 𝗻𝗼𝘁 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄 the contract of Robert Lewandowski when his deal expires next summer.



The club are planning for a future without the Polish striker and have begun the process in finding his long-term replacement.



(Source: @sport) pic.twitter.com/sT0JhMVun1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 13, 2025

„Оферти от саудитски клубове? Не, не е имало никакви официални преговори с отбори от Саудитска Арабия. Към настоящия момент няма предложения“, каза Захави.

Левандовски се присъедини към Барселона през юли 2022 година. През настоящия сезон нападателят е взел участие в 9 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages