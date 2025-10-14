Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

  • 14 окт 2025 | 03:19
  • 200
  • 0
Бъдещето на Левандовски в Барселона е несигурно, призна агентът му

Пини Захави, агент на нападателя на Барселона Роберт Левандовски, коментира бъдещето на своя клиент в каталунския клуб. Несигурността около поляка нарасна, след като в медиите се появиха информации, че от ръководството на „блаугранас“ нямат намерение да подновяват договора му.

„Договорът на Левандовски с Барселона е до лятото на 2026 година и все още не са взети никакви решения. Трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи в следващите дни“, заяви Захави.

Агентът също така отхвърли спекулациите за евентуален трансфер на Лева в Близкия изток.

„Оферти от саудитски клубове? Не, не е имало никакви официални преговори с отбори от Саудитска Арабия. Към настоящия момент няма предложения“, каза Захави.

Левандовски се присъедини към Барселона през юли 2022 година. През настоящия сезон нападателят е взел участие в 9 мача във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

Льо Норман: Изключено е да допуснем подценяване

  • 13 окт 2025 | 22:14
  • 749
  • 0
Няколко изненади в днешните световни квалификации

Няколко изненади в днешните световни квалификации

  • 14 окт 2025 | 00:00
  • 20342
  • 2
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

  • 13 окт 2025 | 23:40
  • 6344
  • 12
Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

  • 13 окт 2025 | 21:30
  • 848
  • 0
Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

Жером Боатенг планира треньорски стаж в Байерн

  • 13 окт 2025 | 21:20
  • 860
  • 6
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

  • 13 окт 2025 | 23:37
  • 6048
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 21430
  • 171
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 6424
  • 7
Няколко изненади в днешните световни квалификации

Няколко изненади в днешните световни квалификации

  • 14 окт 2025 | 00:00
  • 20342
  • 2
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

  • 13 окт 2025 | 23:37
  • 6048
  • 21
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

  • 13 окт 2025 | 23:40
  • 6344
  • 12
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 25124
  • 22