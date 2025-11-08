Ханзи Флик: Изоставаме от Реал Мадрид, но до май има много време

Барселона продължава да се колебае в резултатите си, което притеснява феновете. Преди дни тимът извади късмет, че не загуби срещу Брюж (3:3) в Шампионската лига. В последния си мач преди паузата каталунците гостуват на Селта в среща от 12-тия кръг на Ла Лига, като двубоят е в неделя вечер. Наставникът на Барса Ханзи Флик увери, че футболистите му са решени да спечелят. Германецът има още един проблем, след като Жул Кунде се контузи и отпада за срещата във Виго. Ето какво заяви Флик на пресконференцията си.

Съперникът в неделя: Селта

Към днешна дата Селта е в много добра форма. Спечелиха последните си четири мача. Със сигурност са в по-добра ситуация от нас. Но всичко зависи от отношението, от манталитета. И именно за това говорихме. Искаме да победим, защото това е важно за нас, защото искаме да посрещнем паузата с още три точки.

За доверието на Лапорта и Деко

Винаги е важно да имаш подкрепата на клуба. Когато имаш тяхното доверие, това е значимо. Говорим много за ситуацията и знаем как стоят нещата. Имаме нужда от малко повече увереност — видяхме го в мача срещу Брюж. Последната ни линия стои прекалено навътре, оставяме твърде много пространство и това не е лесно. Имаме ясна структура и искаме да я нарушаваме, когато не владеем топката. Има някои проблеми, но сме говорили за всичко и се надявам утре да се представим много по-добре.

Колко важно е завръщането на “Спотифай Камп Ноу”?

В крайна сметка първото впечатление беше фантастично, невероятно. Може да се усети историята, която носи този стадион. Когато излязохме на терена и видяхме феновете и стадиона, беше впечатляващо. Усещането е страхотно и когато отново можем да играем там, това със сигурност ще ни помогне. Публиката е много по-близо, отколкото на „Монтжуик“. Начинът, по който е построен стадионът, е невероятен. Това е най-важното за бъдещето на клуба и са го направили много добре. Поздравления за всички, които са отговорни за изграждането му — стадионът е фантастичен.

Сравнима ли е вашата ситуация с тази от времето ви в Байерн?

Знам, че е лесно да се правят сравнения, да се каже нещо и всички да реагират с „уау“, но трябва да се гледа цялата картина. Не искам да говоря за Байерн — спечелихме Бундеслигата и през втората година. Това не е извинение, а факт: имаме много контузени играчи и мнозина от тях са ключови. И това е много важно. Справяме се, както можем. Бихме искали да имаме две точки повече в ШЛ след мача с Брюж, но взехме една. В първенството сме на пет точки зад Реал Мадрид, но сме втори. До май има още много време. Играчите също знаят, че трябва да играят много по-добре. Но за мен важното е, че когато всички се върнат (от националните отбори), ще бъдат на най-доброто си ниво и ще могат много да помогнат. Дотогава, включително и в утрешния мач, трябва да продължим да се борим. В сряда, срещу Брюж, не видяхме онази борбеност, която искаме да виждаме. Надявам се утре да я покажем.

Проблемът с лошите резултати

Миналият сезон беше различен. Играехме на различно ниво. Вече говорихме за мача срещу Брюж и всички знаят точно какво искаме да видим на терена. Играчите го знаят. А това, което трябва да направят, е да го покажат на игрището. Нещата трябва да се виждат на практика, не само да се казват.

Подобрението при Ламин и повиквателната му за Испания

Искам същото, каквото и когато играе тук: да се грижат за него. Той се промени. Сега е в много по-добро състояние. Тренира много добре, продължава лечението си във фитнеса и се справя отлично. Това е важно при пубалгията. Все още не е на 100%, все още изпитва известен дискомфорт и трябва да го пазим — не само тук, но и в националния отбор. Мисля, че и там се грижат добре за него.

Значението на звездата в един отбор

Големите играчи са важни, но най-важното е отборът, не отделните футболисти.

Как е Ерик Гарсия? А Кунде — ще бъде ли на разположение?

Ерик може да играе, чувства се добре — с маска, разбира се. А Жул? Той не завърши тренировката и се съмнявам, че ще бъде в групата. Не мисля, че ще успее да се възстанови навреме, но имаме още един ден. Ще изчакаме и ще видим.

Ще се завърне ли Жоан Гарсия утре?

Много сме доволни от процеса на неговото възстановяване, от състоянието му и от нивото, на което е. Ще изчакаме след паузата и тогава той вече ще бъде обратно на терена.

Липсва ли ви Гави?

Мисля, че винаги е хубаво да мислим и да говорим за това колко би ни помогнал Гави, но в момента това не е опция. Характерът му, отношението, манталитетът му — той е изключителен във всяко отношение. Когато се върне, ще бъда много щастлив. Но засега трябва просто да изчакаме.

Говорил ли сте с щаба на испанския национален отбор за това кой играч по колко да играе?

Не, не съм говорил.

