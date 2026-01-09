Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

Астън Вила е постигнал договорка за привличането на 16-годишния Браян Маджо. Според Фабрицио Романо бирмингамци ще платят 12 милиона евро за нападателя на Метц. В близките дни той ще мине медицински прегледи и ще подпише 5-годишен договор с новия си клуб.

Маджо е роден в Англия, но още като малък семейството му се мести в Люксембуг, където започва да играе футбол. Миналото лято той премина във френския Метц и вече има пет мача за първия отбор. Миналата година той записа три мача за националния отбор на Люксембург, но след това получи повиквателна за отбора на Англия до 17 години и вкара гол в дебюта си.

Снимки: Imago