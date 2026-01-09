Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

  • 9 яну 2026 | 13:11
  • 322
  • 2
Астън Вила договори 16-годишен талант за 12 милиона

Астън Вила е постигнал договорка за привличането на 16-годишния Браян Маджо. Според Фабрицио Романо бирмингамци ще платят 12 милиона евро за нападателя на Метц. В близките дни той ще мине медицински прегледи и ще подпише 5-годишен договор с новия си клуб.

Маджо е роден в Англия, но още като малък семейството му се мести в Люксембуг, където започва да играе футбол. Миналото лято той премина във френския Метц и вече има пет мача за първия отбор. Миналата година той записа три мача за националния отбор на Люксембург, но след това получи повиквателна за отбора на Англия до 17 години и вкара гол в дебюта си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

Челси продължава да кръжи около Фермин Лопес

  • 9 яну 2026 | 07:33
  • 2679
  • 2
Жирона все повече напира за Тер Стеген

Жирона все повече напира за Тер Стеген

  • 9 яну 2026 | 07:09
  • 2011
  • 0
Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

Шлотербек вече е приоритет за Реал Мадрид

  • 9 яну 2026 | 06:31
  • 3593
  • 1
Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед вади сериозна оферта за крило на РБ Лайпциг

  • 9 яну 2026 | 05:45
  • 6808
  • 1
Марио Балотели си намери нов клуб

Марио Балотели си намери нов клуб

  • 9 яну 2026 | 05:22
  • 6201
  • 4
Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

Меси: По-странен съм, отколкото си мислите

  • 9 яну 2026 | 05:03
  • 6722
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6549
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13579
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 460
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3694
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3046
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5623
  • 7