Лапорта си пожела Меси за официалното откриване на стадиона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта е въодушевен от стартиралия процес по завръщането на отбора на “Спотифай Камп Ноу”. По-рано в петък тимът проведе първа тренировка на реновирания стадион, като стъпи там за първи път от май 2023-та година насам. Шампионите на Ла Лига се надяват още до края на ноември и да започнат да домакинстват там, макар и първоначално при ограничен капацитет. Пред медиите босът на каталунците си пожела официалното откриване на съоръжението при цял капацитет да бъде със специален двубой в чест на Лионел Меси с негово участие. Ето какво заяви Лапорта.

Как оценявате т.нар пробна тренировка на „Спотифай Камп Ноу“?

Всичко е добре, защото не са ми докладвани никакви проблеми. Ще направим преглед на свършеното досега, но мисля, че още днес бихме могли да изиграем мач тук. Очакваме одобрение за фаза 1В, за да можем да приемем 45 000 зрители. Очакваме с нетърпение да го постигнем възможно най-скоро.

Ще се завърнете ли още на 22 ноември?

Ако получим лиценз 1В следващата седмица, бихме могли. Ще бъде възможно най-скоро. Въпросът е да продължим да настояваме, както е в наш стил.

Представяте ли си двубой на цялостното откриване с участието на Меси?

Представям си го със 105 000 зрители, пълен стадион. Разбира се, че бих искал да организираме специален мач за Лео. Би било прекрасен начин да открием стадиона. Ще зависи от това дали той иска. Ще има избори (през 2026 г.) и ако аз съм президент, бих се радвал да му организирам такава среща.

Ще бъде ли Барса привлекателен клуб в бъдеще?

Ще бъдем изключително конкурентоспособни. Вече сме такива. Този стадион ще генерира тройно повече приходи. Икономиката ще бъде по-стабилна. Първо спасихме клуба, а сега го възродихме. Инвеститорите са щастливи, защото виждат, че този стадион е реалност. Това ни носи доверие сред спонсорите и инвеститорите. Изграждането на този стадион беше основно, за да останем на най-високо ниво и да бъдем жизнеспособни.

Видяхме ви да се прегръщате с Флик и Ламин, какво си казахте?

Днес темата на разговора беше завръщането на стадиона. Това е повод за радост. Когато влязох тук, беше като завръщане в бъдещето, защото ти изникват митични моменти от миналото, но виждаш, че е нов и ще бъде такъв и в бъдеще. Този „Спотифай Камп Ноу“ е архитектурно бижу. Идвам на този стадион, откакто съм на четири-пет години, в скута на дядо ми. Идвал съм с него, с баща ми. Той пази тези митични моменти, а в същото време е нов. Ще преживеем велики моменти тук.

Как гледате на Ламин Ямал?

Прегърнахме се, защото той полага огромни усилия с проблема с пубалгията. Той вече е играл тук и знае какво е. Той е гений.

Какво мислите за повиквателната му за националния отбор?

Приемам я като признание. Ламин е най-добрият млад играч в света и е нормално селекционерът да го вика. Но бих искал да го щадят. Мисля, че класирането е почти сигурно. Но не искам да влияя на селекционера. Виждам в него изключително качество. Ламин е ядосан, защото не спечелихме в Брюж. Той понесе отбора на гърба си и е удоволствие да го гледаш така.

Какво ще означава завръщането на „Камп Ноу“ в спортен план?

„Спотифай Камп Ноу“ е истински футболен стадион. На „Монтжуик“ резултатът беше по-добър от очакваното, но истинският ни дом е „Спотифай“. Играчите бяха впечатлени. Това е завръщане в бъдещето. Имаше играчи, които не бяха стъпвали на „Камп Ноу“. А тези, които вече са били тук, искаха да се върнат. Много сме близо до завръщането и това е, което играчите искат. Може много да им помогне, когато играят мач.

По отношение на приходите, каква ще е разликата спрямо „Монтжуик“?

С 45 000 души вече ще можем да изпълним бюджета от 1.025 милиарда евро. Когато имаме 62 000, очевидно ще бъде по-добре. Приходите, заложени в бизнес плана с инвеститорите, са консервативни.

Представяте ли си финал на Шампионската лига през 2029 г.?

Да играем финал с Барса и да го спечелим е това, което най-много бих искал. Мисля, че този стадион, който ще бъде най-големият в Европа, ще бъде цел на мнозина. Но това, което си представям, са мачовете от Ла Лига, Купата, динамиката, че сме си у дома, че играем у дома и че всичко се нормализира.

Ще може ли да се играе в Шампионската лига преди края на груповата фаза?

Започнахме преговори, за да се опитаме да изиграем част от мачовете от груповата фаза тук. Водим добър диалог с УЕФА, те видяха красотата на стадиона и сме уверени, че ще успеем. Ние бяхме принудени да играем на „Монтжуик“.

Какво ще отговорите на критиките?

Приемам критиките, въпреки че някои от тях не споделям. Наближава завръщането у дома, което е като завръщане в бъдещето. Чакахме това 15 години. Когато приключи моят предишен мандат в Барселона, проектът вече беше планиран, но бяха направени само чертежи. Ние обаче го задействахме, преразгледахме бюджета и осигурихме финансиране. В рекордно кратки срокове изградихме стадион, който е реалност. Остава още много работа, но това е една красива реалност. Идвам тук често. Препоръчвам го дори като терапия.

Решихте ли кога ще се проведат изборите?

Не мисля за тях. Всекидневието ни е натоварено. Изборите ще се състоят между 15 март и 15 юни. Няма да ги изтеглям по-рано. Не го направих това лято, така че няма да го направя и сега. Всички ще се състезаваме при равни условия и нека най-добрият победи.

