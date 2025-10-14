Левандовски пропуска дербито с Реал Мадрид, контузията му не е лека

Роберт Левандовски е поредният контузен футболист на Барселона. Каталунците обявиха, че полският нападател е получил мускулно разкъсване на бицепса на бедрената кост на левия крак. Въпреки че от клуба не посочват конкретен срок за възстановяване, сериозността на травмата почти сигурно го изважда от състава за предстоящото Ел Класико на 26 октвомри. Това е нов удар за треньора Ханзи Флик.

Левандовски се присъедини към Барса по-рано във вторник след ангажиментите си с националния отбор на Полша. В неделя той изигра пълни 90 минути срещу Литва, като дори отбеляза втория гол при победата с 2:0, но се завърна в Барселона с оплаквания. Направените медицински прегледи в спортната база на клуба са потвърдили проблема.

“Играчът Роберт Левандовски има мускулно разкъсване на бицепса на бедрената кост на левия крак. Той е извън състава, а времето за възстановяване ще зависи от неговото развитие“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Това не е първият проблем за Левандовски в същата зона. В началото на август той отново беше извън терените заради мускулен дискомфорт в бицепса на левия крак, макар тогава травмата да беше по-лека. Полякът отсъстваше две седмици, като пропусна мача за трофея „Гампер“ и откриването на сезона срещу Майорка. Сега, при наличието на разкъсване, се очаква възстановяването му да отнеме значително повече време.

Преди няколко седмици Ханзи Флик призна, че щабът му анализира причините за епидемията от контузии, която връхлетя отбора от началото на сезона. Треньорът определи големия брой травми като необичаен. Други играчи, които вече преминаха или все още се намират в лазарета, са Ламин Ямал, Тер Стеген, Жоан Гарсия, Балде, Рафиня, Дани Олмо и Фермин Лопес.