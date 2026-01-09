Популярни
Иниго Мартинес за завръщането си в Барса: Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много
  • 9 яну 2026 | 11:41
  • 668
  • 0
Бившият играч на Барселона и настоящ защитник на Ал-Насър, Иниго Мартинес, коментира възможността да се завърне в каталунския клуб през януари. На "Камп Ноу" се оглеждат за възможността да привлекат опитен, но в същото време евтин бранител, който да донесе повече опит в защитата на тима.

„Невъзможно е Лапорта да похарчи толкова много пари“, отговори той през смях на въпрос на журналиста Жерар Ромеро. „Честно казано, тук се чувствам много комфортно. Разбира се, че Барселона ми липсва, това беше най-добрата ми професионална година, разбрах какво е да изпитваш чувството да си „куле“. Очевидно ще трябва да гледам мача с Реал Мадрид отдалеч. Няма да мога да бъда там, защото играем на следващия ден," заяви Мартинес.

Баският защитник също така изрази голямата си радост от възхода на Жерар Мартин. „Много се радвам за него. Той успя да се възползва от своя момент и прави страхотен сезон. Обича да се учи и не се цупи. Щастлив съм да виждам млади защитници от академията и се надявам да продължи все така добре“, коментира той, след като му показаха изображение на меме с лицето на Малдини върху Жерар.

Освен това Мартинес разкри, че неговият съсед в Рияд, Жоао Кансело, му е говорил за възможността да се завърне в Барса. „Когато Жоао пристигна, той веднага показа какво ниво притежава. Ще допринесе много“, отбеляза той.

Иниго Мартинес следи отблизо случващото се в бившия си отбор и анализира полуфиналния мач срещу Атлетик, друг негов бивш клуб. „Изненада ме, защото идентичността на Атлетик е да пресират 90 минути. Те издържаха първите 15-20 минути, но след това се сринаха и не знаеха как да реагират. Барса в началото не беше на ниво, но те не се предадоха.“

По отношение на финала за Суперкупата срещу Реал Мадрид, защитникът подчерта, че „той обикновено е жизненоважен за втората част от сезона. Това е тежък удар за този, който загуби. Миналата година ни даде важен тласък. Гледах последните 20 минути на Реал Мадрид и те не са добре. Барса пристига с много повече увереност. Да се надяваме да се насладим на мача“, завърши Иньиго Мартинес.

Снимки: Gettyimages

