Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 5940
  • 5

Бившият капитан на националния отбор на България и съпрезидент на Левски София Владимир Николов беше гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Със сигурност ще играят заедно в националния отбор на България през май”, заяви Владо Николов в студиото на Sportal.bg.

“На клубно ниво е по-сложно, защото и двамата са ангажирани с отборите си. И двамата са на високо ниво, а клубовете на високо ниво не са толкова много - няколко отбора в Полша, Русия и Италия. Трудно е да се случи така някой в Италия - значи този отбор трябва да има нужда от посрещач и разпределител. В Русия е още по-трудно, защото пък там има място само за по двама чужденци. Не знам дали изобщо е добре да играят заедно? Факт е, че Матия Бонифанте в Лубе не играе толкова добре. Миналата година обаче Лубе игра финал и взе купата, а той беше на 20 години. Аз ако взимам решенията в Лубе едва ли ще търся чужденец вместо моя собствен кадър италианец на високо ниво”, добави Владо Николов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“В Левски взимаме чужденци там където не сме развили достатъчно собствените деца. Ерик и Пейчинов разчитаме да са диагонали, но те не са още на нужното ниво и взимаме чужденец. Но имаме Слави (бр. Гоцев) и Бучков, Палев, Колев, идва Гордън, идва Скримов… Там имаме силни наши момчета и няма защо да взимаме чужденци. Сигурно така разсъждават и в Лубе - имаш силен млад италианец, за какво ми е Мони? Те имат нужда от център, защото сегашният им Вет Д’Хеер има 0 точки в някои мачове. Това не стига на най-високото ниво”, добави Владо Николов.

“В Перуджа какво да кажем - имаме Джанели и какъв разпределител да търся? Ако съм в Тренто - имам Микелето и Лавия, за какво са ми четворки?”, смята бащата на Александър и Симеон Николови.

“В Русия пък е трудно заради само двамата разрешени чужденци. Там за разпределител е по-лесно, защото те нямат много добри разпределители. Константин Абаев е супер, Павел Панков е добър, а Кобзар е компромисен, но пък четворките им са на най-високо ниво. Така че къде да съберем Алекс и Мони? То и самият пазар трябва да се случи”, допълни бившият капитан на националния отбор на България.

“Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях. Там има прекрасни условия на изключително ниво. По-добри са условията от тези в Лубе - организация, процеси, пътувания, настанявания... всичко е супер. Българската връзка не е случайна. Пламен Константинов го взе там, а не някой спортен директор. Той първи видя потенциала му, другите си го мислеха за млад и талантлив. Мони имаше 5 предложения от Италия, последните 3 отбора и 2 от водещите за резерва. Пламен каза, че му дава готов отбор да твори. При тези обстоятелства решението се взима лесно, още повече, че Пламен е там”, допълни Владо Николов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

