Спорът между Рууни и Ван Дайк се задълбочава, английската легенда отново с критики към нидерландеца

Върджил ван Дайк трябва сам да осъзнава, че не играе на изключително високото му ниво от последните години, заяви бившият нападател на Манчестър Юнайтед - Уейн Рууни. Той отговори на задочен диспут със защитника на Ливърпул, който нарече предишен негов коментар "мързелива" журналистика. Преди дни Рууни критикува Ван Дайк и втория лидер на "червените" Мохамед Салах за представянето на отбора в последните седмици.

Ван Дайк отговори на Рууни и защити Слот

Ван Дайк заяви в отговор на това: "Не го чух миналата година (когато Ливърпул стана шампион - б.пр.). Не, не ме боли от тези думи. Този човек е легенда и е вдъхновил много хора. За него мога да казвам само положителни неща. Тази критика обаче ми звучи много мързеливо конструирана".

Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

Рууни, който има 253 гола за Манчестър Юнайтед в кариерата си, признава класата на Ван Дайк и Салах, но в същото време заяви, че в момента лидерите на Ливърпул не играят на нивото от миналата година. Бившият нападател е сигурен, че дори самите те би трябвало да го осъзнават.

"Ван Дайк, досущ като Мо Салах, в последните пет години е сред най-добрите в света на позицията си, ако не най-добрият. През миналия сезон нямах какво да кажа за него, защото просто играеше на изключително ниво. Сигурен съм обаче, че ако е честен, той сам би признал, че нещата не се развиват така в момента", каза бившият нападател на Манчестър Юнайтед в BBC Podcasts.

"Уважавам много Върджил ван Дайк и смятам, че той е фантастичен футболист. Сега аз работя в медиите и е моя отговорност да изказвам честното ми мнение. Убеден съм, че самият той и мениджърът Арне Слот виждат, че към този момент нивото просто не е същото като през миналата година. Това имах предвид", каза още Рууни.

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages