  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Карагър посочи кой измежду Исак и Екитике трябва да води атаката на Ливърпул

Карагър посочи кой измежду Исак и Екитике трябва да води атаката на Ливърпул

  • 4 ное 2025 | 11:56
  • 1431
  • 2

Юго Екитике трябва да запази титулярното си място на върха на атаката на Ливърпул, независимо от физическото състояние на възстановяващия се от травма Александър Исак, заяви легендата на клуба Джейми Карагър в свой анализ на представянето на отбора. Французинът има шест гола в 14 мача от началото на сезона, въпреки че бе изместен от шведа след привличането му през септември. Исак, който е вкарал само веднъж, може да играе срещу Манчестър Сити в неделя, но Джейми Карагър настоява Екитике да започва от първата минута и отвъд този кръг. 

"Екитике трябва да играе сега. Разбирам напълно, че не е лесно (да държиш Исак на пейката - б.пр.), но аз лично бях резервиран към това да привличаш двама нападатели за толкова много пари. Трудно е да започваш с двама чисти нападатели и това не важи само за Ливърпул, а за всеки отбор. Правят го само тези, които играят с по трима в защита", каза той, цитиран от Sky Sports. 

"Разбирам и защо опитват да внедрят Исак в отбора, въпреки че Екитике се справяше отлично. Нормално е, защото той е добър футболист и дадоха много пари за него. Нямам представа какво ще правят занапред и дали това ще проработи, но в момента Екитике трябва да стартира. Той е в добра форма, а Исак трябва да наваксва кондиционно повече в тренировките, отколкото в мачовете", продължи Карагър

"Казвайки тези неща, по никакъв начин не искам да соча с пръст Исак. Просто ако започва той, Екитике трябва да бъде на пейката, което в момента не ми изглежда правилно", завърши бившият капитан на Ливърпул

Снимки: Gettyimages

