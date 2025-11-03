Алонсо обясни защо не иска Реал да тренира на "Анфийлд" преди мача с Ливърпул

Чаби Алонсо обясни защо е взел решението Реал Мадрид да не се възползва от възможността да тренира на "Анфийлд" тази вечер. Утре Ливърпул приема "белите" на своя стадион в един от най-интересните мачове от основната фаза на Шампионската лига. Самият Алонсо пък ще се завърне на "Анфийлд", където играе в периода между 2004-та и 2009-а.

Реал ще тренира на своята база, след което по-късно днес ще пътува за Англия, където вечерта Алонсо ще даде и традиционната си пресконференция преди мача.

"Това е мое решение, защото трябва да се подготвим за мача и предпочитаме да го направим на тренировъчната ни база, в нашето собствено пространство, за да не ни хванат 200 камери“, заяви Алонсо по повод решението си.

Реал има девет точки след първите три кръга в Шампионската лига, докато Ливърпул е с шест. Мачът на "Анфийлд" ще е първото от шестте поредни гостувания, които предстоят на тима на Чаби Алонсо във всички турнири.

🔙✈️ Regresa a Anfield 20 años después de la Champions más frenética pic.twitter.com/kYlwuCxsoO — MARCA (@marca) November 3, 2025