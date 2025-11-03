Чаби Алонсо: Това с Винисиус Жуниор не трябва да се повтаря

Чаби Алонсо прави емоционално завръщане на “Анфийлд”, където направи кариера като футболист на Ливърпул. Сега той идва като старши треньор на Реал Мадрид за дуел от Шампионската лига във вторник вечер. Испанецът се радва на силен старт на пейката на “белите”, като е лидер в Ла Лига, победи Барселона и общо има 13 победи само една загуба от началото на сезона.

Ето какво сподели Алонсо по редица теми преди мача с тима на Арне Слот.



Завръщането на “Анфийлд” и емоциите от това

Винаги е хубаво да се върнеш на място, където са те обичали толкова много. Опитвам се емоциите да не ме завладяват. Да не влияят на подготовката… каквото трябва да се случи, ще се случи. Да се дистанцирам от емоционалността на тези мачове е важно, за да мога да остана концентриран върху това, което трябва да направя.

Мбапе и слабият му мач тук миналата година, когато пропусна дузпа

Не, ние определяме кой е изпълнителят на наказателните удари… а после те взимат решенията. Сега отново Килиан ще бъде титулярен изпълнител.

Трент и как се чувства той

Добре е, онзи ден не игра заради контекста на мача. На разположение е и може да играе. Имаме нужда от него, защото е качествен футболист. Трябва да му помогнем, като му дадем това, от което има нужда, за да покаже най-доброто си ниво. Относно какво усеща - не сме говорили за това, честно казано. Той трябва да има своите собствени чувства и да ги изживее по своя начин. Неговата история е различна — той израсна тук… Спомням си, когато дойде от академията и започна да тренира с нас.

🎥 Trent, Dean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño pay tribute to Diogo Jota at Anfield. @javiherraez 🙏❤️ pic.twitter.com/PlSXYSFzRw — Madrid Zone (@theMadridZone) November 3, 2025

Престоят в Ливърпул

Не беше незначителен период. Бях тук пет години и научих много. Не само за това как се играе, а и как се мисли футболът. Това ми помогна да стигна дотук. Когато обичаш футбола, ти харесва да играеш в клуб като този.

„Анфийлд“ и атмосферата на стадиона

Мнозина от тях вече са я преживели – понякога в лош смисъл, понякога в добър. Има моменти в мача, когато сякаш се усеща някаква сила… но това са опитни играчи, които умеят да реагират правилно в нажежена обстановка. Играчите са тези, които трябва да играят – аз не мога да го направя от скамейката.

Дузпата от финала на Шампионската лига в Истанбул

Джерард беше пропуснал предишната ни дузпа, а седмица по-късно трябваше да играем финала… Рафа реши, че аз ще бия, въпреки че не бях изпълнявал от бялата точка. Успях да вкарам при добавката и това промени историята ми като играч.

Why did Gerrard let Xabi Alonso take the penalty vs AC Milan in 2005 Istanbul CL final??



Was he our first penalty taker or something? pic.twitter.com/07pPxjt0YQ — NE_LFC🏆 (@DLent91) January 16, 2024

Този сезон в Реал имате само един гол от статични положения

Работим върху това.

Скандалът с Винисиус в Ел Класико

За мен беше важно да говорим за това и въпросът беше приключен. Такива неща могат да се случат, но не искаме да се повтарят. Всичко си остана там.

Флориан Виртц

За него това е голяма промяна — да дойде тук след толкова години в Германия. Трябва да се адаптира, но е много специален играч… и може би това е една от причините, поради които съм тук. Надявам се това да не е утре, но скоро да успее да покаже класа си.

Правите мачове с по-малко голове и повече напрежение

Има нещо, което трябва да имаме предвид. Когато се открие възможност и забележиш слабост у съперника, това са моменти, в които трябва да се отбележат голове. Най-силните отбори трупат повече точки в първите кръгове и знаем, че когато имаме шанс, всеки гол е от значение. Трябва да се стремим да сме възможно най-напред в класирането, защото всичко може да се промени.

Арне Слот: Различен отбор сме и всеки мач е тест за нас