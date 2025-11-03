Популярни
Любимец на Чаби Алонсо с контузия като на Ямал

  3 ное 2025 | 14:09
  • 466
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Франко Мастантуоно страда от контузия. Според официалната информация от клуба става дума за пубалгия, известно и като спортна херния. Сходни проблеми от няколко месеца насам има Ламин Ямал от Барселона.

Засега не е ясно колко време Мастантуоно ще отсъства. Днес той не тренира, а беше във фитнеса на базата на “белите”. Той със сигурност няма да играе срещу Ливърпул в Шампионската лига във вторник вечер.

18-годишният аржентински национал беше титуляр срещу Валенсия в събота и изкара целия мач. Видимо треньорът Чаби Алонсо много държи на него, защото често го пуска в игра.

