Трент няма да започне на "Анфийлд", не е ясно дали въобще ще играе

Дългоочакваното завръщане на Трент Александър-Арнолд на "Анфийлд" може и да не се състои в пълния му блясък. Десният бек ще бъде групата на Реал Мадрид за утрешния двубой с Ливърпул, както бе и срещу Барселона и Валенсия, но няма да започне, твърди "Ди Атлетик". Според изданието Чаби Алонсо отново ще заложи на Федерико Валверде, който ще стартира като десен защитник.

Александър-Арнолд не е играл от мача с Марсилия на 16 септември, когато получи и контузията си. Според "Ди Атлетик" той все още не е напълно възстановен и се намира в седмата седмица от осемседмичния план, по който се възстановява. Това поставя под съмнение изобщо възможността Трент да излезе утре на терена на "Анфийлд" в игрова обстановка.

Вчера юношата на Ливърпул заяви, че както и да го посрещне публиката на "Анфийлд", той винаги ще обича клуба и ще бъде фен на отбора.

В края на миналия сезон част от привържениците на мърсисайдци освиркаха Александър-Арнолд в двубой с Арсенал, който бе първи, след като играчът обяви официално решението си да напусне Ливърпул.

