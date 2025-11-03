Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк отговори на Рууни и защити Слот

Ван Дайк отговори на Рууни и защити Слот

  • 3 ное 2025 | 09:30
  • 1529
  • 0

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк отговори на легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни, който наскоро изрази мнението, че в отбора на мърсисайдци има проблем с лидерите и лошата форма до голяма степен се дължи на тяхното представяне. Бившият нападател визира именно поведението на Ван Дайк и Мохамед Салах от началото на настоящата кампания.

"Не го чух миналата година. Това изобщо не ме обижда. Той очевидно е легенда и голям играч, който е вдъхновил много хора, така че мога да кажа само положителни неща за него, но това ми изглежда като малко мързелива критика. Лесно е да обвиняваме другите, но той знае много добре, че всички правим нещата заедно, опитвайки се да си помогнем взаимно да се измъкнем от този труден момент. Миналата година, когато нещата вървяха добре, не чухме нищо такова. Анализаторите трябва да си вършат работата. Той си има мнение. Няма лоши чувства, не го приемем лично", заяви Ван Дайк.

Нидерландецът коментира и темата с напрежението върху мениджъра Арне Слот: "Четох информациите, че Слот е поставен под напрежение, но не мисля, че сме в клуб, който взима прибързани решения. Всички чувствахме, че можем да се измъкнем от това. Няма гаранции, но можем да го направим заедно. Стига да вярваме, да останем скромни и да продължим да работим, можем да го направим и всички имаме това чувство.“

