Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

  • 3 ное 2025 | 13:14
  • 224
  • 0
Включете се в играта за Ливърпул – Реал Мадрид и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

Във вторник „Анфийлд“ отново ще посрещне европейския футбол. Реал Мадрид гостува на Ливърпул в Шампионската лига, а сюжетна линия е ясна: Трент Александър-Арнолд се връща на стадиона на своето детство за първи път, откакто напусна през лятото. Десният бек ще се изправи срещу бившите си съотборници в атмосфера, която обещава силни емоции и вероятни освирквания от част от трибуните. На "Анфийлд" се завръща и Чаби Алонсо, който игра с екипа на мърсисайдци в периода 2004-2009 година.

Испанците пристигат с перфектен старт в групата и аванс от три точки пред „червените“. Ливърпул прекъсна негативната си серия, но мениджърът Арне Слот няма да може да разчита на няколко ключови играчи.

Всичко е подготвено за вечер от онези, които се помнят и както традицията повелява — късните ситуации на „Анфийлд“ никога не са за подценяване.

Включете се в нашата безплатна игра с прогнози за мача — познайте 6 ключови момента и можете да спечелите чисто нов 65-инчов 4K Ultra HD телевизор.

