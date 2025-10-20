Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

Рууни: В момента Исак не заслужава да започва за сметка на Екитике

  • 20 окт 2025 | 09:21
  • 2554
  • 1

Бившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед Уейн Руууни смята, че рекордното попълнение на Ливърпул Александър Исак не заслужава в момента да започва на върха на атаката на шампионите за сметка на Юго Екитике. Шведът пропусна цялата предсезонна подготовка и очевидно все още не е в оптимално състояние, но Арне Слот реши той да започва като титуляр в последните два мача, а Юго Екитике, който е във видимо по-добра форма, оставаше на пейката за началото.

“Не бих пуснал Исак, той не изглежда готов, откакто дойде от Нюкасъл. Не е тренирал, не е имал предсезонна подготовка. Това е толкова важно. Докато Нюкасъл тренираше, той вероятно е седял вкъщи по телефона с агента си по шест часа на ден, опитвайки се да постигне трансфер. Толкова е трудно, когато нямаш предсезонна подготовка. Може би е вършил всичко сам, но плаща цената за това. По отношение на представянето си той не заслужава да бъде предпочитан пред Екитике”, заяви Рууни.

“Това е огромна победа за Аморим. Поставях под въпрос решенията, поставях под въпрос тактиките, поставях под въпрос желанието на играчите през този и миналия сезон. Тази победа е огромна. Да спечелиш на "Анфийлд“ не е лесно. Дава голяма увереност не мениджъра и играчите. Надявам се да видим още такива. Сега сме на две точки от Ливърпул. Наистина ми хареса представянето и знаем, че играчите могат. Трябва да започнем да го виждаме постоянно”, добави Рууни по отношение на значимостта на успеха на “Анфийлд” за Манчестър Юнайтед и Рубен Аморим.

Снимки: Gettyimages

