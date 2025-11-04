Ливърпул и Реал Мадрид обещават зрелище на "Анфийлд"

"Анфийлд" ще бъде домакин на поредния епичен сблъсък между два от най-големите европейски гранда, когато Ливърпул посреща Реал Мадрид в четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер от 22:00 часа и ще бъде ръководен от румънския рефер Ищван Ковач.



Този мач е повторение на няколко паметни сблъсъка между двата отбора през последните години, включително финала през сезон 2021/22, когато кралският клуб се наложи с 1:0 и ликува с трофея. В момента "белите" са сред лидерите в класирането с пълен актив от 9 точки, а Ливърпул има 6.

Ливърпул демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Мърсисайдци допуснаха поражение от Манчестър Юнайтед, но след това постигнаха впечатляваща победа като гост срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига с 5:1. Последваха две поредни загуби - от Брентфорд в Премиър лийг и от Кристъл Палас в "Карабао Къп", преди "червените" да се върнат към победите срещу Астън Вила.



За разлика от тях, Реал Мадрид е в изключителна форма с пет последователни победи. "Белите" надвиха Виляреал с 3:1 и Хетафе с 1:0 в Ла Лига, подчиниха Ювентус с 1:0 в Шампионската лига, след което удариха Барселона в Ел Класико (2:1) и разгромиха Валенсия (4:0).

В основната фаза на Шампионската лига Реал Мадрид демонстрира впечатляваща форма с три победи от три мача. "Белите" имат отлична голова разлика от 8:1, което показва както офанзивната им мощ, така и стабилната защита. От друга страна, Ливърпул се намира на 10-а позиция с 6 точки, след като записа две победи и една загуба. Мърсисайдци имат голова разлика 8:4.



Този двубой е от ключово значение за амбициите на Ливърпул да се изкачи в класирането и да си осигури по-добра позиция за елиминационната фаза, докато Реал Мадрид може да затвърди перфектното си представяне и да направи сериозна заявка за първото място в крайното класиране.

Ливърпул е изправен пред сериозни кадрови проблеми преди важния сблъсък. Основният вратар Алисон Бекер продължава да е контузен, което означава, че грузинецът Гиорги Мамардашвили ще пази. В нападение отборът няма да може да разчита на Александър Исак, който е извън строя, а Юго Екитике се очаква да започне като централен нападател. Полузащитникът Къртис Джоунс е под въпрос за мача.



Реал Мадрид също има своите проблеми с контузии, като Антонио Рюдигер и Даниел Карвахал отсъстват от защитата. Трент Александър-Арнолд не е напълно възстановен и едва ли ще се появи от първата минута срещу бившия си клуб.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 ноември 2024 г. на "Анфийлд" в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Тогава Ливърпул победи Реал Мадрид с 2:0 с голове на Алексис Мак Алистър (52') и Коди Гакпо (76').



Преди това Реал Мадрид имаше превес в директните двубои, включително победа с 1:0 на "Сантиаго Бернабеу" през март 2023 г. и паметната победа с 5:2 на "Анфийлд" през февруари същата година, както и триумфа във финала на Шампионската лига през 2022 г. с 1:0.

