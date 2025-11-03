Контузии продължават да мъчат Ливърпул преди важната седмица

Въпреки че Ливърпул победи Астън Вила с 2:0 в събота вечер в Премиър лийг, отборът продължава да е измъчван от контузии. Победата, която сложи край на серията от четири поредни загуби в лигата за „червените“, ги изкачи до трето място в таблицата преди неделния кръг.

Сега обаче отборът на Арне Слот го очаква сблъсък от Шампионската лига срещу Реал Мадрид през седмицата, а следващия уикенд ще гостува на Манчестър Сити за ключово дерби от Премиър лийг. Мачът на стадион „Етихад“ ще бъде последната среща на Ливърпул преди ноемврийската международна пауза.

Въпреки това, настоящият шампион в момента има няколко контузени играчи и тази ситуация вероятно няма да се промени до пътуването до Манчестър. Добрата новина е, че Райън Гравенберх се завърна в събота вечер, след като се възстанови от контузия на глезена, и отбеляза втория гол за своя отбор при победата на „Анфийлд“.

Докато отборът на Слот се подготвя за сблъсъка с Реал Мадрид през седмицата, той няма да може да разчита на няколко ключови играчи.

Александър Исак пропусна последните три мача на Ливърпул заради контузия в слабините, получена миналия месец по време на победата в Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт.

Исак все още не е подновил тренировки и остава неясно дали шведският национал ще бъде на разположение преди международната пауза.

Къртис Джоунс пропусна последните два мача на Ливърпул заради контузия и също все още не е тренирал. Очаква се Слот да даде актуална информация за състоянието на Джоунс преди мача от Шампионската лига срещу Реал Мадрид.

Джереми Фримпонг се бори с контузия на подколянното сухожилие, поради което пропусна последните три мача на Ливърпул. Точната дата на завръщането му не е обявена и е несигурно дали холандският национал ще може да играе преди международната пауза.

Джереми не е в добро състояние. Под това имам предвид, че със сигурност няма да играе днес, утре, нито дори през следващата седмица. Има контузия на подколянното сухожилие, което отнема време – каза Слот миналия месец.

Алисон Бекер получи контузия на подколянното сухожилие миналия месец, поради което вратарят пропусна последните шест мача на настоящия английски шампион. Все още не е ясно дали Алисон ще може да се завърне преди или след международната пауза.

По-рано тази седмица Алисон публикува пост в Instagram с надпис „Стъпка по стъпка“, докато носеше тренировъчното облекло на Ливърпул.

Кариерата на Джовани Леони в Ливърпул започна зле: той скъса кръстни връзки миналия септември по време на мач от Купата на лигата срещу Саутхемптън. Лятното попълнение, привлечено от Парма за 26 милиона паунда, се очаква да бъде извън игра няколко месеца и се надяваме да достигне върхова форма отново през следващата година.

