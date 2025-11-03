Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Къртис Джоунс поднови тренировки преди мача с Реал, Исак все още е аут

Къртис Джоунс поднови тренировки преди мача с Реал, Исак все още е аут

  • 3 ное 2025 | 16:44
  • 794
  • 1
Къртис Джоунс поднови тренировки преди мача с Реал, Исак все още е аут

Халфът на Ливърпул Къртис Джоунс, който пропусна последните два мача заради контузия в слабините, поднови тренировки със своите съотборници преди утрешния мач от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Рекордната покупка на мърсисайдци Александър Исак обаче и днес не взе участие в заниманията. Шведът бе заменен на почивката на двубоя с Айнтрахт (Франкфурт) преди две седмици и оттогава не е играл за Ливърпул. Надеждата на "червените" е той да е готов за дербито с Манчестър Сити в края на седмицата.

Алисон Бекер и Джереми Фримпонг продължават да се възстановяват от своите травми, а дългосрочно контузен е Джовани Леони, който е аут до края на сезона.

В днешната тренировка на Ливърпул взеха участие и няколко играчи от академията на клуба - Кейд Гордън, Калвин Рамзи, Уелити Лъки и Томи Пилинг.

Снимки: Gettyimages

