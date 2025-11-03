Арне Слот: Различен отбор сме и всеки мач е тест за нас

Ливърпул възвърна част от самочувствието си, след като през уикенда надви Астън Вила. Дали обаче мърсисайдци са се стабилизирали, ще си проличи през тази седмица, в която първо във вторник приемат Реал Мадрид в Шампионската лига, а после в неделя гостуват на Манчестър Сити в Премиър лийг. Мениджърът Арне Слот говори по редица теми на пресконференцията си преди сблъсъка с испанския гранд.

За важната седмица

Не, двубоят в неделя (срещу Манчестър Сити) не е в моите мисли за титулярния състав. Имаме няколко дни между мачовете с моменти, когато има само два дни почивка, както сме сега.

Какво да кажа на Гравенберх?

Нищо конкретно, но когато той е в и около наказателното поле повече, основното, което трябва да прави, е да подава за атаките, въпреки че може да бъде и офанзивно ефективен. Имаше и малко късмет заради рикошета – чудя се дали баща му му казва да стреля с левия крак!

За контузиите

Фримпонг и Алисон няма да са линия за неделя, за Алекс (Исак) – да изчакаме и да видим. Може би ще бъде включен в състава, но все още не тренира с отбора.

За Трент Александър-Арнолд

Мога само да ви кажа как го посрещам аз. Имам прекрасни спомени за него като играч и човек, моят втори капитан. Спомените ми от работата с него са само положителни. Гледал съм го пред телевизора и имам само прекрасни спомени за него с екипа на Ливърпул. Ще получи топло посрещане от мен, но да видим как ще реагират феновете ни – нямам идея. Топло посрещане от мен, това е сигурно.

За Реал Мадрид и Манчестър Сити

Всяка среща е тест, не е като миналия сезон, когато играхме и двата у дома, а сега сме гости на Сити. Реал имаше много контузени футболисти, а сега нямат. Ние сме различен отбор, Сити направи някои промени като нас. Всеки мач сега е тест, за да видим къде сме. Същото беше и преди 1–2 седмици.

За Реал Мадрид

Трудно ми е да сравнявам двубоите от миналия сезон и сега. Те имаха много контузии миналия сезон, но Анчелоти свърши страхотна работа, добави няколко играчи, което винаги може да влияе на стила. Видях много добър Реал Мадрид и сега също, те винаги са голяма сила. На колко полуфинала са били през последните години? Много добър отбор.

За Чаби Алонсо

Трябва да питате Чаби, аз не знам какво е направил…. Преди него имаше много успешни години под ръководството на Карло Анчелоти. Четири Шампионски лиги! Не е зле, така че можем да говорим само с уважение. Досега Алпнсо е загубил само един мач. Какъв е бил неговият принос за Ливърпул? Той спечели ШЛ тук и мога само да кажа, че времето му на терена беше отдавна, но беше влиятелен с играта си. Хората до мен също са положителни за човека и играча, който беше в Ливърпул.

За Винисиус Жуниор

Той може с лекота да преодолява играчите. Срещу Ювентус пък беше “затворен” от съперниковите футболисти, но въпреки това намери пространство за удар. Не сме единственият отбор, срещу който е играл и е вкарвал.

За Собослай

Той имаше важна роля във всеки мач. Как да го кажа? Исках различни неща от него - да е на позиция 8, 10 или десен бек. Трябва да внимавам, но той наистина изигра добър мач срещу Астън Вила.

За Флориан Виртц

Може да се каже, че той беше титулят само в един от последните четири мача, но и в няколко други този сезон. Не е извинение, просто така е. Играли сме много пъти тру двубоя за седем дни. За играч от друго първенство Премиър лийг е малко по-интензивна, особено в големите мачове. Ако погледнете, Флориан е играл много, оказал е влияние в много двубои. Той нямаше шанс при завършващия удар, каквото може да се каже и за съотборниците му. Виртц може да създава много положения и ще бележи. Но не е изненада, ако си на 22 години и в нова лига, може да се нуждае от адаптация. Примерно на Гравенберх му отне време да се адаптира, може би дори повече от на Флориан.

За Конър Брадли

Пожелавам му да остане здрав! Той игра много добри 80 минути [миналия сезон срещу Реал], след това получи контузия – най-голямото предизвикателство пред него досега. Да играеш при такъв интензитет на всеки три дни без контузии. Брадли пропусна част от подготовката,а после нямаше и късмет, защото трябваше да правя офанзивна смяна, залагайки на Собослай вместо на него.